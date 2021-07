A partir de R$ 80: leilão online tem iPhones, notebooks e PCs Dell

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



22/07/2021 | 07:18



Na próxima quarta-feira (28), às 9h, será realizado leilão online de eletrônicos. O evento contará com 117 lotes – entre os lances mais baratos está o valor de R$ 80 por quatro suportes de CPU.

Os destaques do leilão online de eletrônicos, entretanto, ficam por conta de iPhones. Há dois lotes de telefones da Apple. O primeiro, com 30 unidades, tem valor inicial em R$ 1.500. O segundo, com 28 unidades, fica a partir de R$ 1.400.

CPUs também podem ser arrematadas no leilão online de eletrônicos. Um dos lotes, com 5 unidades, tem lance inicial de R$ 1.500. Outro, por sua vez, oferece 84 máquinas por a partir de R$ 25.200.

Notebooks Dell também ganham destaques no leilão online de eletrônicos. 5 laptops da marca (dois deles avariados) têm lance inicial de R$ 1.600. Outros modelos, vendidos de forma unitária, saem a partir de R$ 400.

O leilão online de eletrônicos, organizado pela Sato Leilões, será realizado somente de forma online. Qualquer pessoa maior de 18 anos, que esteja cadastrado no site da empresa, e em conformidade com o edital, poderá participar. Pessoas jurídicas que estejam com CNPJ em situação regular na Receita Federal também são permitidas.