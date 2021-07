Após Li Martins e JP Mantovani serem eliminados, a final do Power Couple Brasil é formada; veja quem são os casais!

22/07/2021 | 01:10



Na reta final do Power Couple Brasil 5, o casal ragatanga não conseguiu conquistar o público e foi eliminado! No programa que foi ao ar nesta quarta-feira, dia 21, Li Martins e JP Mantovani disputaram a última DR do reality, mas tiveram que se despedir da mansão ao receberem apenas 5,44% dos votos.

A ex-Rouge não ficou nada feliz com o resultado e ficou bastante chateada com o distanciamento repentino do casal fênix, que eram seus aliados no jogo.

- Me senti usada. Foi muito triste ver que o dinheiro e o jogo foram colocados acima de uma amizade de 15 anos. Existe uma mágoa sim e é muito triste ver tudo isso, disparou Li.

Com isso, o confronto final fica entre Deborah Albuquerque, Bruno Salomão, Mari Matarazzo e Matheus Yurley. A partir de agora, os dois casais se enfrentarão cara a cara para concorrerem ao prêmio máximo. Lembrando que na próxima quinta-feira, dia 22, todos os participantes da temporada vão retornar ao programa para uma atividade especial: debater situações mal resolvidas no reality. E na sexta-feira, dia 23, vai rolar a revelação da dupla vencedora às 22h30min.

E aí, quem vai ganhar?