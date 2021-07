Bragantino busca empate contra Independiente Del Valle e avança na Sul-Americana

21/07/2021 | 23:52



Apesar de sofrer um susto logo no início do jogo, o Red Bull Bragantino fez valer o resultado conquistado no Equador e confirmou a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana ao empatar com o Independiente del Valle-EQU, por 1 a 1, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

A vantagem do Red Bull Bragantino era expressiva depois de ter vencido a partida de ida, no Equador, por 2 a 0. Agora, o time aguarda quem se classificar de Rosario Central-ARG e Deportivo Táchira-VEN, que se enfrentam nesta quinta-feira, na Argentina. O primeiro jogo terminou empatado em 2 a 2.

O Red Bull Bragantino começou sonolento na partida e quando acordou já perdia por 1 a 0. Logo aos três minutos, Hurtado cruzou, ninguém tirou e Guerrero finalizou. A bola ainda bateu em Aderlan antes de entrar. Aos poucos, o time brasileiro foi conseguindo chegar com perigo e criou boas chances.

Lucas Evangelista recebeu de Ytalo e finalizou rente a trave. O gol de empate quase saiu na sequência. O centroavante bateu e Ramírez espalmou. No rebote, o goleiro do Independiente del Valle voltou a aparecer em chute de Praxedes, que perderia boa oportunidade, de cabeça, antes do intervalo.

Diferentemente do primeiro tempo, o Red Bull Bragantino começou a etapa final ligado e empatou aos seis minutos. Cuello recebeu cruzamento de Aderlan e bateu firme, contando com uma ajuda de Ramírez. Antes, Praxedes teve o gol anulado pela arbitragem por estar impedido.

Mais tranquilo, o time brasileiro chamou o Independiente del Valle para cima, mas o adversário só conseguiu assustar no final do jogo. Minda chutou para fora e Hurtado parou no goleiro Cleiton após lance individual.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 INDEPENDIENTE DEL VALLE

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar (Natan); Raul, Lucas Evangelista e Praxedes (Eric Ramires); Artur (Jadsom Silva), Ytalo (Alerrandro) e Cuello (Helinho). Técnico: Maurício Barbieri.

INDEPENDIENTE DEL VALLE - Ramírez; Schunke, Pacho e Segovia; Hurtado, Pellerano, Bryan García (Gaibor), Sornoza (Faravelli) e Guerrero (Minda); Montenegro e Jhon Sánchez. Técnico: Renato Paiva.

GOLS - Guerrero, aos três minutos do primeiro tempo; Cuello, aos seis do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Praxedes, Cleiton e Edimar (Red Bull Bragantino); Ramírez, Gaibor e Segovia (Independiente del Valle).

ÁRBITRO - Carlos Betancur (COL).

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.