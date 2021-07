Turbulência à vista

Do Diário do Grande ABC



21/07/2021 | 23:59



A última redoma do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está prestes a trincar. Até então blindado, mesmo com as crises sanitária e política se acentuando, o superministro da Economia, Paulo Guedes, começa a perder poder. Em uma reforma ministerial destinada a acomodar os neoaliados do Centrão, o grupo político majoritário no Congresso Nacional, sobrou até para quem, até dias atrás, era tido como intocável no primeiro escalão. Agora é lidar com o impacto que as mudanças vão provocar no País. As primeiras repercussões não foram das melhores. Há evidente apreensão sobre os rumos econômicos em período extremamente delicado.



Chama a atenção o fato de a pasta de Guedes perder o departamento que cuidava da geração e da manutenção de empregos, exatamente a área em que o ministro se saía melhor. Se a decisão fosse justificada pelo critério da eficiência, discurso que Bolsonaro emprega desde a campanha vitoriosa que o conduziu ao Palácio do Planalto, este seria um dos setores que restariam preservados.



Mas, pelo que se vê e se ouve, o presidente cedeu às pressões políticas. No momento em que as acusações de corrupção se avolumam e a CPI instalada no Senado acua o presidente, Bolsonaro foi obrigado a recorrer ao pragmatismo que sempre condenou. Acolher os interesses do Centrão em seu governo é blindar-se contra qualquer tentativa de cassação de seu mandato via Congresso Nacional. Em que pese o custo que ingerência em áreas estratégicas causa à imagem do chefe do Executivo, não restou alternativa.



No Grande ABC, onde o setor produtivo depende da tranquilidade dos ventos oriundos de Brasília, sobraram críticas à mudança, especialmente por causa de sua motivação. Se até o Posto Ipiranga – apelido que o próprio Bolsonaro deu a Guedes, por considerá-lo apto a solucionar todos os problemas que surgissem no percurso – sucumbiu às intempéries políticas, o que se pode esperar do último ano e meio da administração? Eis a pergunta que tem tirado o sono dos brasileiros. Há sinais de turbulência à vista.