Enel oferece descontos de até 40% em feirão na região

Yara Ferraz



22/07/2021 | 07:07



A Enel São Paulo, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica também no Grande ABC, realiza neste sábado, em Mauá, feirão para renegociação de faturas. Os descontos chegam a até 40% nos boletos em atraso por mais de 180 dias, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes.

O atendimento será das 8h às 17h, no centro educacional da cidade, localizado na esquina da Avenida Brasil com Rua La Paz, a cerca de 300 metros da Estação Guapituba da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

O atendimento no feirão será realizado com horário marcado, e os interessados devem efetuar o agendamento pelo site (https://atend.workfacilit.com/app/prod/agenda/?e=s). Após a inscrição, o consumidor receberá uma mensagem via SMS no celular com a confirmação e senha, que deverá ser apresentada no local.

A ação é destinada para os moradores de toda a região, ou seja, consumidores das sete cidades podem agendar o atendimento. “A nossa capacidade de atendimento no local é em torno de 1.600 pessoas. E isso será feito com todo o protocolo de segurança contra a Covid-19, por isso também estamos fazendo o agendamento”, afirmou o responsável pelo atendimento ao cliente da Enel, Fabiano Carvalho.

Segundo ele, este é o último feirão que será realizado pela companhia neste ano. “Então, é uma ótima oportunidade para que os clientes aproveitem para fazer essa negociação das faturas em atraso”, disse.

Para as contas em atraso acima de 180 dias, os consumidores podem obter desconto de 40% no valor original das faturas, parcelando a dívida em até seis vezes (entrada mais cinco parcelas).

De acordo com a Enel, clientes que já são cadastrados como baixa renda têm a opção de parcelar a dívida em até 12 vezes com juro, mas nesta modalidade o desconto de 40% não é aplicado. Para os demais, há opção de parcelamento em até dez vezes dos débitos, também sem desconto.

Os valores renegociados poderão ser pagos na própria conta de luz.

Os clientes que realizarem negociação de parcelamento durante os feirões poderão trocar até quatro lâmpadas incandescentes pelo modelo LED, que são 80% mais econômicas e possuem vida útil de 25 mil horas. A iniciativa integra o programa Luz Solidária.