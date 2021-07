Recriação de ministério enfraquece Paulo Guedes

Yara Ferraz



22/07/2021 | 07:24



A possibilidade de recriação do Ministério do Trabalho e Emprego, incorporado à pasta da Economia desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), é avaliada como enfraquecimento do superministro Paulo Guedes como articulador junto aos setores econômicos. Além disso, especialistas e sindicalistas da região não acreditam que a mudança trará geração de emprego ou demais benefícios.

A expectativa é a de que as mudanças sejam feitas na próxima semana, de acordo com o presidente. O atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, é o mais cotado para assumir a nova pasta, que também deve absorver a Previdência.

Atual ministro da Economia, Guedes afirmou, ontem, que a área deve passar por uma reorganização interna, e que isso provavelmente envolverá a área de emprego e renda. Ele afirmou que as alterações devem acelerar o ritmo de criação de emprego.

O Paulo Guedes vem enfraquecido há muito tempo, afinal, ele tem sido desmentido pelo presidente da República constantemente. E o mercado entendeu que ele, no fundo, está a fim de continuar à frente do ministério e engolir todos os sapos possíveis e imagináveis”, afirmou o coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero.

“Não acredito que o Guedes tenha uma clara visão sobre as demandas do setor produtivo e as necessidades do dia a dia. Afinal, essa nunca foi a área de trabalho dele, que veio do setor financeiro”, opinou o coordenador do Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo, Sandro Maskio.

Para os especialistas, por mais que o retorno do Ministério do Trabalho possa parecer positivo, a condução do governo – que faz mudanças para ceder mais espaço ao Centrão – e a entrega da pasta para Onyx Lorenzoni, aliado de primeira hora do presidente, não devem trazer resultados em relação a políticas públicas ou geração de empregos.

“É mais uma necessidade de acomodação dos aliados políticos do governo e não uma mudança da dinâmica das políticas voltadas ao trabalho. Não vejo nenhuma mudança nesse sentido, no Trabalho ou na Previdência”, disse Maskio.

O superministério da Economia englobava sete secretarias. A última vez que o País teve algo parecido foi no governo Collor, quando Fazenda e Planejamento foram unidos.

Desde o início do governo, Onyx já mudou três vezes de ministério: foi chefe da Casa Civil, comandou a pasta de Cidadania, hoje está à frente da Secretaria-Geral da Presidência e vai assumir o Trabalho. Para Balistiero, essa mudança só deve criar empregos “na cabeça do Paulo Guedes, e quem ainda acredita nele pode ir para as matas do Brasil, que vai ver saci-pererê”, comparou.

Sindicalistas da região também criticaram a medida. Para o presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, Raimundo Suzart, a retomada do ministério é boa, mas “não há mudança na política, já que a pessoa que estará à frente (Onyx) não tem nenhuma relação com o trabalho”.

“Essa reativação foi feita para fazer acordo com o patrão e mais uma moeda de troca para o Centrão. Temos 15 milhões de desempregados, passamos por reformas trabalhista e da Previdência e nem com isso houve a geração de emprego prometida”, disse o presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, Belmiro Moreira.