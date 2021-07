Grande ABC terá 24 atletas em Tóquio, 7,9% da delegação

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



22/07/2021 | 00:01



A partir das 8h de amanhã, Tóquio não será mais apenas a capital do Japão e se transformará em centro mundial do esporte. Neste horário está prevista a cerimônia de abertura da 32ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão. Inicialmente marcado para 2020, o evento foi adiado em um ano em razão da pandemia da Covid-19. O vírus ainda não foi erradicado ou teve cura 100% desenvolvida, mas a vacinação em estágio avançado permitiu que as competições fossem disputadas. Serão aproximadamente 11.100 atletas, de 206 países, divididos entre 35 modalidades, com disputas até o dia 8 de agosto. E o Brasil chega ao território japonês com sua maior delegação da história (exceção feia à Rio-2016, quando teve 465 desportistas): serão 302 atletas e, deste total, 24 são do Grande ABC, o equivalente a 7,9% (menor percentual de Atenas-2004 para cá – veja no quadro ao lado).

A lista final de componentes que defenderão o Brasil aumentou o número de peças com algum tipo de ligação com as sete cidades. São Caetano terá dez esportistas: Arthur Zanetti (ginástica), Milena Titoneli e Ícaro Miguel (ambos do taekwondo), Caroline Kumahara, Bruna Takahashi, Gustavo Tsuboi, Vitor Ishiy e Hugo Calderano (todos do tênis de mesa), além de Jucilene de Lima e Izabela Silva (atletismo).

Santo André, por sua vez, terá sete representantes. Felipe Bardi, Lucas Carvalho, Paulo André e Lucas Vilar (atletismo), Tamires (futebol), Macris (vôlei) e Giovanni Vianna (skate street). Já São Bernardo enviou Etiene Medeiros e Matheus Gronche (natação), Feliope Borges e Leonardo Terçariol (handebol), Eric Takabatake (judô) e Marina Fioravanti (rúgbi). Por fim, Diadema será representada por Gustavo Rodrigues (handebol).

A região enviou ainda dois atletas reservas, casos dos mesa-tenistas de São Caetano Eric Jouti e Giulia Takahashi, além de 11 profissionais que estarão no Japão como técnicos ou integrando as equipes de apoio.

Entre todos os atletas do Grande ABC, apenas um já sentiu o sabor de subir ao pódio. Duas vezes, inclusive: Arthur Zanetti, ouro em Londres-2012 e prata na Rio-2016, ambas nas argolas. Nesta edição, outros surgem com possibilidade de obter destaque, casos de Milena Titoneli, Ícaro Miguel, Paulo André, Macris e Tamires.

A região, inclusive, tem extensa lista de medalhistas olímpicos – atletas nascidos ou vinculados: Servilio de Oliveira (bronze, em 1968), Aurélio Miguel (ouro, em 1988), Janeth (prata, em 1996), Carlos Honorato (prata, em 2000), Thiago Camilo (prata, em 2000), Cristiane (prata, em 2004), Vanderlei Cordeiro de Lima (bronze, em 2004), Mari (ouro, em 2008), Sheilla (ouro, em 2008), Fofão (ouro, em 2008), Maurren Maggi (ouro, em 2008), Lucimar Moura (bronze, em 2008), Rosemar Coelho Neto (bronze, em 2008), Natalia Falavigna (bronze, em 2008), Diego Hypólito (prata, em 2016), Gabigol (ouro, em 2016) e Maicon Siqueira (bronze, em 2016).