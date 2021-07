Mauá registra confirmação de mais 50 mortes por Covid-19

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



21/07/2021 | 22:21



Mauá registrou hoje a morte de mais 50 pessoas em razão da Covid. De acordo com a Prefeitura, quatro óbitos aconteceram entre terça-feira e hoje, os outros 46 são de moradores que estavam hospitalizados em outras cidades e entraram no sistema nesta quarta-feira. Assim, o município chegou a 1.394 perdas desde o início da pandemia e superou Diadema, que tem 1.357, assumindo o terceiro lugar entre as cidades com mais baixas – São Bernardo lidera, com 3.016, seguida de Santo André, com 2.397.

Com a atualização, o Grande ABC agora tem 2.459 vítimas fatais da Covid. Além das 50 mortes de Mauá, foram informadas mais 18 baixas por Diadema (seis), São Bernardo (quatro), Santo André (três), Ribeirão Pires (três), São Caetano (uma) e Rio Grande da Serra (uma).

Em relação aos novos casos, foram reportados mais 559 registros, sendo 285 em São Bernardo, 95 em Santo André, 92 em Mauá, 50 em Diadema, 21 em São Caetano, 15 em Ribeirão Pires e um em Rio Grande da Serra. No total, são 233.024 infectados, sendo que, destes, 215.685 estão recuperados.

No Estado, foram identificadas mais 483 mortes e 18.435 novos casos de Covid. Com isso, o total de óbitos subiu para 135.973 e o de infectados foi a 3.966.009. O número de recuperados é de 3.643.435.

Já no País, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram registrados mais 1.424 mortes e 54.517 casos. Com isso, no total são 545.604 óbitos e 19.473.954 infectados.