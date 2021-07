Rebuliço na política de Ribeirão Pires

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/07/2021 | 00:17



A política de Ribeirão Pires entrou em ebulição desde anteontem à tarde, quando o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) acolheu representação contra a expedição do diploma do prefeito Clóvis Volpi (PL). O liberal vai recorrer na cadeira, mas sendo alvo de ataques constantes. Seu antecessor, Adler Kiko Teixeira (PSDB), divulgou vídeo dizendo estar de “alma lavada”. “A justiça foi feita na nossa cidade. Durante o período eleitoral fomos injustiçados com mentiras e calúnias, que prejudicaram muito a eleição. Mas a verdade estava do nosso lado”, disparou. Ex-vice-prefeito do município, Edinaldo de Menezes, o Dedé (Cidadania), sintetizou: “Volpi cassado”. Também ex-vice-prefeito do município, Gabriel Roncon (PTB) declarou que a decisão “cria instabilidade para os moradores, o que não é bom para a cidade em momento de crise por causa da pandemia”. “Ribeirão fica à deriva”, emendou. Por outro lado, partidários de Volpi buscaram manter a tranquilidade. Até mesmo o prefeito seguiu com rotina de trabalho, na tentativa de amainar o clima.

Crítica

Filho do ex-prefeito de Rio Grande da Serra Aarão Teixeira e sobrinho do ex-prefeito de Ribeirão Pires Adler Kiko Teixeira (PSDB), Polita Teixeira, que foi candidato a vereador em Ribeirão na eleição passada, criticou a postura do tio sobre a cassação do diploma de Clóvis Volpi (PL). “Nem mora aqui e comemora. Qualquer judicialização prejudica a cidade. Se realmente se importa com a cidade, nunca mais se eleja a nada. E a situação jurídica do atual prefeito ainda é melhor que a sua. Mal perdedor.”

Posicionamento – 1

Presidente do PT em Ribeirão Pires, Antonio Carlos Pereira de Souza, o Carlão, citou que a decisão do TRE-SP “prova que a candidatura de Clóvis Volpi era ficha suja e levou o eleitor de Ribeirão Pires ao erro”. “A chapa da Frente PT-Psol representada por Felipe Magalhães, ao lado de sua vice, Jacque Cipriany, que terminou em segundo lugar no pleito, sempre defendeu que Volpi não poderia ser candidato, por isso levou seu questionamento à Justiça.”



Posicionamento – 2

Carlão agora defende que, se Volpi perder recursos aos quais têm direito, que a Justiça homologue o segundo colocado como vencedor. “Só lamentamos não poder contar com o Felipe Magalhães neste momento, mas sua luta está presente”, comentou o dirigente, lembrando da morte de Felipe Magalhães, em abril, vítima de infarto.



Saída à vista

Cresce o comentário que Regina Maura Zetone, que tirou período de férias, não vai retornar ao comando da Secretaria de Saúde em São Caetano. A aposta é a de que Danilo Sigolo Roberto, atual coordenador do departamento de vigilância sanitária do município, herde a vaga. Regina ficaria em uma espécie de assessora especial no Palácio da Cerâmica.



Títulos de cidadão

Líder do governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), na Câmara, o vereador Professor Jobert Minhoca (PSDB) protocolou projeto de lei para conceder título de cidadão andreense ao vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB). O mesmo fizeram o presidente do Legislativo de São Caetano, Pio Mielo (PSDB), e o vereador são-caetanense Beto Vidoski (PSDB). As propostas devem ser votadas com o retorno das atividades legislativas, em agosto.



Live

Potencial candidato a deputado pelo Novo na eleição do ano que vem, o advogado Paulo Proieti promove amanhã, a partir das 19h, em suas redes sociais, debate sobre a urna eletrônica e o voto impresso. Advogado especialista em direito eleitoral, Leandro Petrin foi convidado para a live, assim como Erick Mesquita, estudante da USP.