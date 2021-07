Inscrições para Desafio de Redação entram na reta final

Ana Beatriz Moço

Do Diário do Grande ABC



22/07/2021 | 07:00



Falta exatamente um mês para o término das inscrições para o Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano). As candidaturas para concorrer aos prêmios do evento on-line podem ser feitas por meio do hot site www.dgabc.com.br/desafioderedacao – aponte a câmera do celular para o QR Code para ser direcionado ao link.

Com as férias de julho, alunos e professores tiveram tempo livre para se dedicar a produção do texto, que deve ter como tema A Ciência como Luz na Escuridão. Conforme professores ouvidos pelo Diário, para se obter boa redação é preciso pesquisar sobre o assunto, escrever com calma e atenção. Portanto, conforme os docentes, o período de recesso é bom aliado para esse momento.

A 15ª edição do concurso foi lançada no dia 25 de maio com diversas novidades. Neste ano, além dos alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do médio e professores, moradores da região que tenham ensino superior completo também podem concorrer às premiações. A melhor redação dos alunos do 3º ano do médio renderá uma bolsa de estudos na USCS, e os demais participantes concorrem a notebooks, TVs e tablets que serão ofertados aos autores das melhores redações. O vencedor da categoria entre candidatos com ensino superior completo ganhará bolsa de pós-graduação na USCS, onde o vencedor poderá escolher um entre os 24 cursos de lato-senso das mais diversas áreas. Além disso, o concurso também irá premiar com R$ 3.000 a escola com o maior número de participantes.

Assim como em 2020, o concurso será on-line devido à pandemia. As redações serão lidas pela comissão de avaliação e os critérios utilizados serão semelhantes aos de correções do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os vencedores serão anunciados em programa especial da DGABC TV transmitido ao vivo pelo Facebook do Diário em 29 de setembro.

O Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).