Retorno às aulas na rede pública da região será gradual

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



22/07/2021 | 07:00



Em mais uma tentativa de retomar as aulas presenciais no Grande ABC, as prefeituras planejam retorno gradual dos estudantes às escolas a partir do dia 2. Decreto estadual autoriza que os colégios públicos e privados recebam até 100% dos alunos, desde que seja mantida distância de um metro entre os estudantes. Cada unidade terá liberdade para se adequar da melhor maneira.

Na região, nenhuma prefeitura pretende adotar a ocupação máxima nas escolas públicas. A rede privada está liberada para seguir a determinação do governo do Estado de São Paulo. Em todas as cidades as escolas estaduais estão em férias até 1º de agosto.

Em Santo André, o segundo semestre da rede municipal será iniciado em 28 de julho de forma remota, com as aulas presenciais retornando a partir do dia 3 de agosto. Segundo a Prefeitura, os critérios para o retorno serão estabelecidos em decreto municipal que ainda será publicado, com a reorganização do novo percentual de alunos em aulas presenciais, bem como a nova programação de dias e horários de aulas. A administração afirma que, com o avanço da vacinação contra a Covid-19, haverá aumento no atendimento presencial, ainda a ser definido. A rede estadual pode seguir o decreto do Estado, que libera até 100% dos alunos.

São Bernardo informou que o recesso escolar de julho foi iniciado no dia 7 e o retorno das aulas acontece na próxima segunda-feira, com 35% da capacidade. A Prefeitura não informou quando pretende aumentar o número de alunos nas unidades.

Em São Caetano as escolas municipais estão de férias e as aulas serão retomadas em 3 de agosto com 50% da capacidade, não sendo obrigatório o retorno presencial e as famílias podem manter os filhos em estudo remoto.

Diadema planeja a volta das aulas nas escolas públicas para 2 de agosto, com 25% dos alunos. O município emite, em breve, novo decreto regulamentando o calendário. A Secretaria de Educação também inicia no próximo mês o programa Aprender Mais, com foco na melhoria da aprendizagem, em atividades no contraturno.

A Prefeitura de Ribeirão Pires publicou ontem decreto estipulando que as aulas presenciais na rede pública serão retomadas a partir de 2 de agosto. Segundo a administração, o retorno acontecerá de forma gradual seguindo protocolos sanitários e de segurança para prevenção ao coronavírus. As normas serão estabelecidas por resolução e serão comunicadas às famílias e equipes nos canais oficiais da Prefeitura nos próximos dias. De acordo com o governo municipal, cada unidade escolar definirá a quantidade de estudantes no ensino presencial por dia, seguindo as diretrizes do Estado para manter distanciamento seguro entre as pessoas. Mauá e Rio Grande da Serra não responderam até o fechamento desta edição.

Cobertura vacinal de professores é superior a 75%

Os professores de escolas públicas do Grande ABC devem retornar para as atividades presenciais em todas as cidades da região a partir do dia 2 de agosto vacinados. A categoria foi elencada entre as prioritárias para receber a imunização contra a Covid, assim como os demais profissionais de educação, nas redes pública e privada.

Em Santo André, 97% do quadro de funcionários da rede municipal já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid e 77%, o reforço. São Bernardo afirmou que 13.056 profissionais de educação já tomaram a primeira dose e 5.303, a segunda, mas não informou o percentual de cobertura da categoria.

Em São Caetano, 54% dos profissionais da rede municipal de ensino já tomaram as duas doses da vacina; 100% receberam pelo menos a primeira. Em Diadema, 75% dos profissionais da rede municipal já estão vacinados com a primeira dose e 31% estão com a imunização completa.

Mauá vacinou 5.970 profissionais de educação com a primeira dose e 2.490, com a segunda, mas também não informou o percentual de cobertura vacinal. Em Ribeirão Pires, 3.500 profissionais da educação já foram vacinados, o que representa todos os trabalhadores da área na cidade, sendo que 1.700 já tomaram as duas doses. Nenhum município soube informar dados de vacinação dos profissionais das redes estadual e privada.

A Secretaria de Estado da Educação informou que 846.605 profissionais receberam a primeira dose, 316.036 já receberam a segunda e 9.753 tomaram dose única. A pasta não soube detalhar quantos são trabalhadores do Grande ABC nem qual a porcentagem de cobertura entre os profissionais da rede.