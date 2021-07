Três vencem licitação da publicidade de S.Bernardo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/07/2021 | 00:09



A Prefeitura de São Bernardo divulgou ontem a classificação final da concorrência pela conta de publicidade da administração municipal. Três empresas foram declaradas vencedoras e aguardam apenas o trâmite burocrático para a homologação de contrato.



As três são da Capital: a MWorks Comunicação Ltda, a Benjamim Comunicação Ltda e a Puxe Comunicação Eireli. Elas vão dividir o contrato, cuja estimativa é de aporte de R$ 22 milhões por 12 meses, prazo que pode ser aditado em até cinco anos. O convênio ficará vinculado à Secretaria de Comunicação.



A MWorks tem como sócios Hugo Alexsandro Vasconcelos Rodrigues e Maria Laura Quintino Nicotero. O primeiro é representante da McCann-Erickson Publicidade Ltda, uma das maiores agências de propaganda do País.



A Benjamim Comunicação, localizada no bairro de Perdizes, em São Paulo, é dirigida por Luiz Flávio Guimarães Marques. Possui, segundo registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, capital de R$ 100 mil. A Puxe Comunicação Eireli pertence a Francisco Diniz Borges Simas e fica localizada no bairro do Pacaembu.



O trio vai substituir as agências Max Offices Propaganda & Marketing (de Mogi das Cruzes) e Octopus Comunicação (de Santo André). Elas haviam sido contratadas em 2015, no fim do mandato do ex-prefeito Luiz Marinho (PT).



A Octopus tentou seguir com a conta da Prefeitura de São Bernardo, mas foi inabilitada na última etapa da atual licitação – assim como a Verge Studio Comunicação Eireli. Também concorreram ao contrato a Lua Propaganda Ltda e a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda.