Auricchio se encorpa após decisão favorável no TSE

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



22/07/2021 | 00:50



A decisão do ministro Luís Felipe Salomão, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em abrir possibilidade de revisão de voto no caso do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), de São Caetano, resultou em mudanças de rota na política municipal, com o grupo do tucano se reestruturando e recuperando terreno local.



No dia 30 de junho, Salomão recuou na posição de rejeição a recursos da defesa de Auricchio, que teve os 42,8 mil votos recebidos na eleição do ano passado anulados – o tucano foi considerado inelegível por condenação por captação irregular de doação eleitoral da eleição de 2016. Salomão entendeu que as partes envolvidas podem fazer sustentação oral no processo e que o veredicto será dado pelo plenário – a defesa do tucano crê que esse julgamento aconteça em agosto, na volta do recesso do Judiciário.



Desde então, a reorganização de forças da política da cidade que se desenhava arrefeceu porque a decisão foi uma vitória jurídica a Auricchio, a despeito de ele ainda estar fora da cadeira – desde o dia 1º de janeiro a cidade é administrada por Tite Campanella (Cidadania), presidente da Câmara.



Auricchio voltou a reunir o time mais próximo com frequência e tem demonstrado confiança em sua volta ao Palácio da Cerâmica para cumprir o quarto mandato de prefeito. Suas aparições públicas ainda são raras, até para evitar sinais de pressão contra a classe política, em especial Tite Campanella, mas, nos bastidores, o ex-prefeito vem buscando recuperar terreno que havia sofrido abalo em abril, quando Salomão tinha rejeitado recurso, de forma monocrática, contra a anulação dos votos.



Recentemente Auricchio presidiu uma reunião do PSDB – ele é presidente do partido na cidade. Tem mantido conversas frequentes com vereadores auricchistas e até mesmo percorrido cidades do Interior, na condição de relações públicas da Uninove.



“A gente acredita muito na volta do Auricchio, de estabelecer o que a cidade decidiu na eleição do ano passado, que é o Auricchio como prefeito de São Caetano”, disse o vereador Marcel Munhoz (Cidadania), um dos quadros políticos mais próximos do tucano. A relação é tamanha que Munhoz montou escritório no endereço que foi utilizado por Auricchio como QG de campanha, em imóvel localizado na esquina das ruas Manoel Augusto Ferreirinha e Visconde de Inhaúma, no bairro Osvaldo Cruz.



“Eu assisti recentemente a uma entrevista do (ex-presidente da República) Fernando Henrique (Cardoso, PSDB), da qual gostei muito e concordei. Ele foi questionado sobre a característica mais marcante que ele via no vice dele, o Marco Maciel. Ele não titubeou em falar que eram a lealdade e fidelidade. Essas características são vitais para um político”, emendou Munhoz.



A fala, em tom enigmático, tem endereço aos aliados de Auricchio que desembarcaram do grupo apostando na convocação de uma nova eleição – teve gente que abraçou eventual candidatura do ex-presidenciável Fabio Palacio (PSD) e outros que apalavraram ida ao núcleo pessedista, embora não tenham externado o movimento. Palacio mantém postura de que haverá outro pleito, porém, sem cravar data de quando isso pode acontecer.



O presidente da Câmara, Pio Mielo (PSDB), avaliou que Auricchio está “sereno e discreto”, mesmo depois de uma decisão favorável no TSE. “Tenho um carinho imenso pelo prefeito Auricchio, mas há algum tempo não trato com ele. Também não tenho percebido movimentações por parte dele.”



Auricchio não retornou aos contatos da equipe do Diário para comentar o assunto.