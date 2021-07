Grávida poderá tomar 2ª dose da Pfizer em SP

21/07/2021 | 21:51



O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), informou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 21, que as gestantes e puérperas que receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca poderão completar a imunização com a vacina da Pfizer. A aplicação da dose complementar começa na próxima sexta, dia 23. As pessoas elegíveis devem procurar o posto de saúde no prazo descrito na carteira de vacinação.

Rossana Pulcineli, presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo (Sogesp), afirmou que já existem estudos mostrando que a combinação das vacinas da AstraZeneca e Pfizer é segura, eficaz e não causa nenhum efeito adverso importante. "Nesse momento, a mortalidade pela covid é muito superior a qualquer risco teórico relacionado à vacina", disse. Ela reforçou que a vacinação pode ser feita em qualquer idade gestacional e que a aplicação da segunda dose é muito importante para evitar o agravamento da doença.

O governador João Doria não participou da coletiva porque foi infectado pelo coronavírus e cumpre isolamento. Ele apareceu em transmissão ao vivo no início da entrevista. "Eu estou bem, cumprindo a quarentena completamente assintomático e a razão para isso é a vacina. Eu tomei no braço as duas doses da Coronavac. A vacina que me salvou e tem salvo milhões de brasileiros", disse.

Melhora

Garcia informou que o número de novas internações por covid-19 nos últimos sete dias foi o menor desde o início do ano. "Isso é reflexo do avanço da vacinação", disse. A média de novas hospitalizações entre os dias 15 e 21 de julho ficou em 1.403. Apesar da queda, o total de internados ainda é alto e 6.920 pessoas ocupam hoje leitos de UTI em todo o Estado. Até 26 de fevereiro, antes da segunda onda, o número era mais baixo.

O vice-governador também disse que 288 municípios paulistas - 44% do total - não registraram mortes por covid na última semana. São Paulo já acumula 3,9 milhões de casos de covid-19 e 135,9 mil mortes em decorrência da doença desde o início da pandemia.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, afirmou que novas medidas de relaxamento da quarentena para o mês de agosto serão divulgadas na próxima semana. Até o dia 31 de julho, todas as restrições permanecerão iguais.

Segunda dose em atraso

A coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula, disse que 642 mil pessoas estão com a segunda dose em atraso no Estado. Ela pediu para que todos olhem suas carteiras de vacinação e confiram a data da segunda dose. "Só com as duas doses você estará protegido", afirmou. No início de junho, quando São Paulo fez uma ação para aplicar somente a segunda dose, 400 mil pessoas estavam com o esquema vacinal atrasado.

João Gabbardo, coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19, falou que todas as campanhas de vacinação com imunizantes aplicados em duas doses apresentam uma dificuldade adicional relacionada ao cumprimento do calendário. Para ele, outro fator que pode estar fazendo com que as pessoas não tomem a segunda dose são os efeitos colaterais sentidos após a primeira. "Isso é um equívoco", disse.

Programa Bolsa do Povo

O pagamento para os beneficiários inscritos no programa Bolsa do Povo, que oferece vale gás e auxílio financeiro a famílias de baixa renda que perderam parentes para a covid, começou nesta quarta-feira. Segundo a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, o vale gás beneficiará 104 mil famílias com três parcelas de R$ 100 pagas a cada dois meses (julho, setembro e novembro).

Já o programa São Paulo Acolhe irá oferecer auxílio financeiro a 15 mil famílias inscritas no Cadastro Único que perderam parentes para a covid-19 e tenham renda mensal de até três salários mínimos. O pagamento será feito em seis parcelas de R$ 300, totalizando R$ 1.800.

Mais informações estão disponíveis no site do Bolsa do Povo (clique aqui). Dúvidas podem ser tiradas através do telefone gratuito 0800 7979 80 ou pelo WhatsApp (11) 98714 2645.