No mínimo, erro de cálculo, diz dirigente do PT sobre perda da sede

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



21/07/2021 | 19:04



Presidente do diretório do PT de Santo André, o ex-vereador Antônio Padre evitou críticas e apontar responsabilidades a antecessores no comando, admitindo, contudo, equívoco no processo que encerrou na perda do imóvel, na Rua Antônio Cardoso Franco, bairro Casa Branca, que abrigava a sede municipal da sigla – espaço foi leiloado pelo valor de R$ 430,7 mil para quitação de passivo. “É complicado falar sobre a situação. A dívida que vem para o PT é desproporcional. Além de perdermos a Prefeitura, ali começa todo o problema. Não vou entrar no mérito da questão, mas, no mínimo, houve erro de cálculo entre débitos de campanha (de 2016) e o que sobrou para o partido.”

Padre assumiu a direção do PT local no começo de 2020, quando a cobrança de dívidas atribuídas a prestadores de serviço durante a empreitada frustrada de tentativa de reeleição do então prefeito Carlos Grana (PT) já se arrastava, chegando ao volume de quase R$ 400 mil. Deste montante, cerca de R$ 180 mil foram requeridos formalmente em títulos judiciais. A quantia apurada pela Justiça, acrescida de juros e correção monetária, entrava na casa de R$ 266,4 mil. No período, a executiva do partido transitou entre o ex-deputado estadual Luiz Turco e sindicalista José Paulo Nogueira. Grana se eximiu de culpa, à época.

A cúpula do PT andreense tem se reunido nos últimos dias para estudar alternativas para o revés no caso da sede. Entre as opções avaliadas estão negociar locação do mesmo espaço com o novo proprietário do imóvel ou prazo de permanência provisória com vistas a ganhar tempo para alugar outra área. “Não dá para dizer neste momento se será salão ou uma sala. Iremos avaliar alternativas. A partir de agora temos que pensar para frente, na reconstrução. O grande desafio é reabilitação, temos um legado na cidade. Precisamos restabelecer compromissos e, ao mesmo tempo, ampliar nossa capacidade de captar recursos. Fundamental nessa hora apoio da militância”, assinalou Padre.

O dirigente petista pontuou que comissão criada na legenda vai traçar plano de arrecadação financeira. Para ele, agentes públicos, funcionários lotados em cargos comissionados e filiados estão na lista de possíveis colaboradores. “Existem várias maneiras de contribuição. Temos vereadores, servidores em comissionamento. O PT tem tradição de fazer atividades, realizar eventos, que possam gerar recursos. Essa condição vamos em busca de retomar, é necessária colaboração de quem possa ajudar para dar conta da reconstrução. A vida do partido no âmbito geral nos dá esperança que a gente consiga retomar luta por melhor envolvimento.”

O PT registra histórico de cinco vitórias majoritárias em Santo André nos últimos 30 anos. Amarga, no entanto, duas derrotas consecutivas acachapantes, em 2016 e 2020, justamente em período de desgaste da legenda. “Temos histórico, governos, deputados, bancada de vereadores. Não trabalho com a ideia de sair do zero. Vejo condição de termos perdido batalha, mas a guerra continua. Temos que repensar algumas ações, verificar o que pode ser diferente, principalmente na organização partidária. Há confiança que uma nova proposta possa surgir a partir de agora. O conceito é que o partido tem estrela, que vai estar brilhando onde estiver, garantindo o que nos trouxe até aqui. Isso é diferente de zero.”