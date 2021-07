Cursinho preparatório para o Enem oferece bolsas gratuitas

Do Diário do Grande ABC



21/07/2021 | 19:36



O Cursinho do GEB, em Diadema, está ofertando 340 bolsas de estudos para quem tiver interesse em se preparar para o ENEM 2021(Exame Nacional do Ensino Médio). As aulas são gratuitas, sem cobrança de mensalidade e o aluno precisa pagar apenas a taxa de taxa de inscrição, no valor de R$ 100 para as aulas em ambiente remoto e R$ 150 para as aulas presenciais.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de julho. Serão ofertadas 100 bolsas para estudo presencial e 240 para o curso no formato online. As aulas acontecem entre os dias 14 de agosto de 27 de novembro, aos sábados, das 8h às 17 horas, com intervalo de uma hora. Quem optar pelas aulas remotas vai acompanhar a transmissão ao vivo.

Podem se inscrever alunos e ex-alunos da rede pública de ensino, sendo que o estudante precisa estar no 3ºano do ensino médio ou já ter concluído essa etapa de ensino.

A classificação será por ordem de inscrição. O material digital Interativo será disponibilizado gratuitamente.

Para os alunos que optarem por aulas presenciais o uso da camiseta é obrigatório. É preciso apresentar originais e cópias simples do RG e CPF do aluno e responsável (para estudantes menores de 18 anos), comprovante de residência atualizado, comprovante de escolaridade, uma foto 3x4 recente do interessado e do responsável (também para o caso do aluno ter menos de 18 ano). As inscrições podem ser feitas pelo número de WhatsApp 7088-6062 ou pelo telefone 4054-3020.