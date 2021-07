Cidades cuidam da infraestrutura para atrair turistas no pós-pandemia

Wilson Marini

Da APJ



22/07/2021 | 00:38



O turismo é considerado um dos setores mais promissoras para quando a população estiver vacinada contra a covid-19 estiver finalizada. De olho no potencial desse mercado, municípios paulistas têm se estruturado para atrair mais turistas. Na Assembleia Legislativa, há projetos para a inclusão de 152 municípios no grupo de interesse turístico de modo a receber verbas oficiais. Para receberem o título, as cidades precisam preencher critérios como potencial turístico, serviço médico emergencial e infraestrutura básica, além de possuírem Conselho Municipal de Turismo. Este ano, 119 cidades foram contempladas com os recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, além das 70 estâncias turísticas.



Bombando

A FecomercioSP constatou que o turismo em São Paulo registrou crescimento de 21,8% em maio. Comparado com o mesmo mês de 2020, o crescimento foi de 85%.



SP à frente

São Paulo teve o impacto mais significativo entre os estados que registraram taxas positivas de aumento do turismo este ano no país. O turismo é uma atividade econômica transversal e inclusiva, que representa percentuais significativos nas receitas municipais. Sua particularidade é a possibilidade de estimular segmentos e a cadeia produtiva local, como o setor de prestação de serviços de hotelaria, alimentos e bebidas, agências de viagens e transportes.



Frase

"O fluxo de turistas nas cidades paulistas aumenta na medida em que avança a vacinação. Os repasses são essenciais para que os municípios concluam as obras e qualifiquem a oferta turística", diz o secretário de Turismo e Viagens do Estado, Vinícius Lumertz.



Planejamento

Segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM), quando bem planejado pela gestão municipal, o turismo contribui para o aumento de negócios e para a melhoria da qualidade de vida da população. “A atividade turística é compreendida como vetor de desenvolvimento municipal, garante-se também a valorização da cultura e do meio ambiente, dos elementos materiais e imateriais presentes nos municípios brasileiros, na implementação de estratégias e instrumentos de promoção do desenvolvimento local integrado e sustentável”, divulgou esta semana a entidade.



Investimentos no Interior

? A empresa Whirlpool, produtora de lavadoras de roupas, fogões, cooktops e fornos de embutir das marcas Brastemp e Consul. anunciou investimentos em sua unidade de Rio Claro para ampliar a capacidade produtiva. (Jornal Cidade, Rede APJ).

? Ribeirão Preto deve ter no segundo semestre de 2022 o funcionamento da empresa LOG Commercial Properties, do ramo de galpões logísticos, com previsão de gerar cerca de mil empregos. (A CidadeOn).



Comércio em alta

As vendas no comércio físico brasileiro cresceram 10,1% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foi o maior crescimento semestral desde 2010, de acordo com a Serasa Experian.



Empregos

? Para quem procura recolocação ou oportunidade para mudar de emprego, o Grande ABC oferece 795 vagas nesta semana, entre eles de loja do Assaí Atacadista a ser inaugurada. (Diário do Grande ABC, Rede APJ).

? O portal Jundiaí Empreendedor anunciou 800 vagas de emprego da empresa Total Express, que está se instalando na cidade. (Jornal de Jundiaí, Rede APJ).



Álcool entre adolescentes

A lei estadual de 2011 que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a menores já autuou 3.310 estabelecimentos desde então, 30% deles na capital. Segundo o Centro de Vigilância Sanitária foram realizadas mais de 2 milhões de inspeções. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, uma pessoa é internada a cada 20 minutos por problemas decorrentes do consumo de álcool. O álcool é a principal causa de morte e acidentes na faixa etária entre 15 e 24 anos do sexo masculino no mundo.



Programas sociais

- A ação social do governo estadual como um todo vai beneficiar 500 mil famílias em situação de vulnerabilidade social com investimento de R$ 1 bilhão em 2021. Conheça os principais projetos:

- O Programa Bolsa do Povo Educação receberá até dia 31 de julho inscrições para que 20 mil pais de alunos ou responsáveis atuem nas escolas estaduais em atividades gerais e no cumprimento de protocolos sanitários. Cada pessoa receberá um auxílio de R$ 500 por seis meses. Os interessados deverão estar desempregados há três meses, ter entre 18 e 59 anos e morar há no máximo dois quilômetros da instituição de ensino, além de ser responsável legal pelo aluno.

- O "Vale Gás" vai pagar três parcelas de R$ 100 para auxiliar 100 mil famílias que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza na compra do gás de cozinha.

- O "SP Acolhe" beneficiará os paulistas que perderam um membro do núcleo familiar (filhos, pais, maridos e esposas) para a covid-19. Cerca de R$ 20 milhões serão desembolsados para o pagamento de R$ 1,8 mil em seis parcelas de R$ 300. Perto de 11 mil famílias que recebem até três salários mínimos e estão inscritas no Cadastro Único serão beneficiadas.

- Há ainda os programas Ação Jovem, Aluguel Social, Bolsa Talento Esportivo, Renda Cidadã e Via Rápida.