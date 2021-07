DF registra 6 casos da variante Delta do novo coronavírus

21/07/2021 | 19:08



O Distrito Federal registrou seis casos confirmados da variante delta do coronavírus. A informação foi apresentada nesta quarta-feira, 21, pelo governo local. Os infectados não precisaram ser hospitalizados e todos estão sendo monitorados por equipes sanitárias.

Os infectados com a nova cepa são três homens e três mulheres com idades entre 20 e 59 anos. Um desses pacientes reportou ter sentido falta de ar, mas não precisou ser internado.

Há, ainda, outros quatro casos tratados como suspeitos, porque tiveram contatos com os infectados. Segundo a administração distrital, não é possível afirmar que já exista uma transmissão comunitária dessa nova cepa no DF. Os casos foram identificados a partir de testes realizados em 67 pessoas.

A entrada da variante delta no País preocupa especialistas porque ela tem a característica de ser mais transmissiva. Caso haja disseminação ampla dessa mutação do vírus, a preocupação é com que o número de casos de covid-19 cresça e volte a pressionar as unidades hospitalares.

"A delta apresenta maior risco de hospitalização e de reinfecção. É um vírus que temos que tomar o máximo de cuidado. Estamos fazendo trabalho de rastreamento e contenção para que esse vírus não se espalhe", afirmou o secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto. Até a terça-feira, eram 110 casos da variante confirmados no Brasil.