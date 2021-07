Dúvida de leitor: Como salvar uma página em PDF?

Sérgio Vinícius

O leitor Daniel entrou em contato com o 33Giga com uma dúvida comum na internet. Ele gostaria de saber “como salvar uma página em PDF“.

A página, no caso, é de um site. Não se trata de um arquivo no Word, por exemplo. De qualquer forma, como há várias dúvidas a respeito de como salvar uma página em PDF, a seguir serão relacionados vários serviços que fazem a tarefa.

Como salvar uma página em PDF: as melhores opções

Se você precisa salvar uma página em PDF com regularidade por meio do navegador, o ideal mesmo é instalar alguma extensão nele. Normalmente, com um comando, isso é resolvido. Para usuário no navegador Opera, o melhor complemento é o PDF Mage (ele também tem versão para Firefox, aliás). Caso use o Chrome, a mais bacana e mais bem avaliada da Chrome Web Store é a PDF Merge.

Se, mais do que salvar uma página em PDF, você precisa mesmo trabalhar muito com o formato, o ideal é ir além das extensões. Há um site gratuito – que o 33Giga já falou bastante e não cansa de elogiar – chamado IlovePDF. Nele, o usuário consegue separar ou juntar páginas na extensão, redimensionar, extrair, converter, fazer o diabo.

Dica extra: dos mesmos desenvolvedores do ILovePDF, há o ILoveIMG, que permite fazer uma porção de coisas, mas com imagens. Vale o clique e é igualmente gratuito.

Por fim, se você quer salvar uma página em PDF e não deseja instalar extensões e não quer fazer nada mais do que isso, há outro site bacana. É o (como o nome indica) PDFmyURL. Basta acessar a página, digitar a URL do que deseja transformar na extensão e clicar em Save as PDF.