Dia Mundial do Emoji: confira o rascunho do pacote de figurinhas 2021-2022

21/07/2021 | 17:06



Com a aproximação do Dia Mundial do Emoji, comemorado no sábado (17), a Emojipedia divulgou uma lista com os rascunhos dos emojis candidatos para a próxima grande atualização Unicode 14.0. O lançamento deve acontecer no dia 14 de setembro e tem como principal destaque a diversidade.

Os rascunhos destacam algumas novas carinhas amarelas. Entre elas, face derretida, segurando as lágrimas, espiando entre os dedos e de saudação. Já os fãs do gênero musical K-Pop podem receber o emoji de mão com o dedo indicador e o polegar cruzados. Nesse universo, o movimento simboliza um coração – mas para os outros usuários também pode indicar um gesto relacionado a dinheiro.

Outra novidade interessante são as opções de mais gêneros para o emoji de gravidez, que ganha versões para representar homens trans e pessoas não-binárias. Há uma atualização da mesma espécie nos emojis de majestade, deixando de lado a divisão tradicional de príncipe (masculino) e princesa (feminino).

As imagens divulgadas mostram, ainda, que será possível escolher entre 15 combinações de aperto de mãos com o suporte a novos tons de pele. E por falar em mãozinhas, pode cruzar os dedos (rs) quem estava esperando os emojis de coração com as mãos e dedo apontando para a tela.

Confira, abaixo, mais detalhes dos rascunhos publicados pela Emojipedia:

É importante lembrar que esses são apenas rascunhos do que pode chegar no próximo pacote de atualização. Além do design ainda estar em aberto, cada sistema operacional, fabricante e rede social têm suas próprias personalizações para os emojis.

As datas de entrada das carinhas nos sistemas e nas plataformas também pode variar bastante. A projeção da Emojipedia é que as novidades comecem a ser vistas no final de 2021, mas a distribuição deve se estender ao longo do ano de 2022.