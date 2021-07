Emojis: descubra o (verdadeiro) significado das figurinhas que você usa

No Japão, mulheres com orelhas de coelhos são sinônimo de sensualidade. Isso porque elas são relacionadas com as coelhinhas da revista Playboy. | Crédito: Reprodução Internet

O emoji de uma pessoa gritando com expressão de horror e mãos nas bochechas foi inspirado no famoso quadro do pintor norueguês Edvard Munch, “O Grito”. | Crédito: Reprodução Internet

Dugeza é um sinal de respeito na cultura japonesa. Na prática, a pessoa se ajoelha para fazer uma reverência a alguém importante ou para expressar um pedido de desculpas. | Crédito: Reprodução Internet

Nada de sarcasmo, a moça com a mão virada para cima representa alguém que pode fornecer informações. Faltou só uma balãozinho: “Posso te ajudar?”. | Crédito: Reprodução Internet

No Japão, levantar os braços fazendo um grande “O” significa “OK”. | Crédito: Reprodução Internet

Ao encolher os ombros, o emoji indica falta de conhecimento sobre um tópico em particular ou a falta de controle sobre o resultado de uma situação. O gesto é conhecido como "shurrie" e na internet também costuma ser representado por "¯ \ _ (?) _ / ¯". | Crédito: reprodução da internet

Uma pessoa com os braços acima da cabeça, fazendo um sinal de "OK" com todo o corpo. O emoji apareceu na mesma leva que as três figurinhas que você viu anteriormente.

Embora seja usada como um símbolo de oração ou até para o famoso "toca aqui" ("high-five"), na verdade as mãos juntas representam um pedido de desculpas ou gratidão (especialmente para uma refeição) na cultura japonesa. | Crédito: Reprodução Internet

Os emojis dos macacos tapando os olhos, as orelhas e a boca ilustram o provérbio japonês: "Não ver o mal, não ouvir o mal, não falar o mal". No santuário xintoísta de Toshogu, em Tóquio, podem ser encontradas as esculturas que representam os três animais. | Crédito: Reprodução Internet

O emoji vermelho com dentes separados, chifres e cabelo desarrumado representa Namahage. De acordo com a cultura japonesa, ele é uma espécie de bicho-papão que sai para buscar crianças que tenham se comportado mal e também para afugentar os espíritos malignos das casas. | Crédito: Reprodução Internet

Não, essa não é uma estrela cadente. Ela representa alguém que está com tontura, ou seja, “vendo estrelas”. O significado foi tirado dos gibis. | Crédito: Reprodução Internet

Segundo a cultura japonesa, o símbolo é um sinal de boa sorte. | Crédito: Reprodução Internet

Representando uma rodovia, este emoji possui uma curiosidade escondida nas versões para iOS. Na placa há a indicação para Cupertino, que é a cidade norte-americana em que fica a sede da Apple. |Crédito: Reprodução/Emojipedia

Poderia ser apenas um livro azul aberto, mas novamente a Apple inseriu uma mensagem em um emoji. Ele traz uma mensagem em inglês que fez parte da campanha publicitária "Think Different", que marcou um longo período da Apple. |Crédito: Reprodução/Emojipedia

Por qual razão que o emoji do calendário sempre marca o dia 17 de julho? Foi justamente nessa data, em 2002, que Steve Jobs anunciou o iCal para os Macs, que é o aplicativo de calendário exclusivo para os computadores da marca. |Crédito: Reprodução/Emojipedia

Este aqui também faz parte da cultura oriental, representando um duende japonês. |Crédito: Reprodução/Emojipedia

A pequena chama amarela e alaranjada pode ser usada para descrever algo ou alguém quente. | Crédito: reprodução da internet

Um emoji clássico usado para expressar amor. Ele pode aparecer em tons variados de vermelho e ser mais ou menos rechonchudo em diferentes plataformas. | Crédito: reprodução da internet

Geralmente utilizado para representar tristeza, na verdade este emoji expressa cansaço, como se a pessoa estivesse fatigada. |Crédito: Reprodução/Emojipedia

Agradecimento divino? Mais um emoji que é compartilhado com outra intenção. Na realidade, ele representa uma comemoração ou conquista pessoal. |Crédito: Reprodução/Emojipedia

Mais um emoji utilizado para representar alguém triste, esta carinha na realidade significa uma espécie de mal-estar, como na expressão "suando frio". |Crédito: Reprodução/Emojipedia

Um rosto com o gesto de mãos abertas, oferecendo um abraço. Muitas vezes usado como "tchauzinho", por conta da posição das mãos. |Crédito: Reprodução/Emojipedia

Com uma grande boca aberta e os dentes cerrados, de acordo com os criadores, o rosto representa alguém fazendo uma careta, como se tivesse se esforçando muito. | Crédito: reprodução da internet

Este emoji com corações no lugar dos olhos é usado como uma expressão de amor, como "eu amo você" ou "eu amo isso". | Crédito: reprodução da internet

Um rosto sorridente, com olhos sorridentes e bochechas rosadas, mostrando um verdadeiro senso de felicidade. | Crédito: reprodução da internet

Com os olhos girando, o emoji é usado para mostrar desdém, desprezo ou tédio sobre uma pessoa ou tópico. | Crédito: reprodução da internet

Este emoji tem olhos bem fechados e uma boca trêmula, o que mostra que ele está à beira das lágrimas. | Crédito: reprodução da internet

Geralmente utilizado em situações engraçadas, esse emoji representa uma pessoa que está chorando de tanto rir. | Crédito: reprodução da internet

Usado para indicar pensamento profundo, pode ser emparelhado com um balão de pensamento ou uma lâmpada, para indicar uma ideia. Às vezes, ainda é usado para questionar a inteligência de uma declaração ou pessoa. | Crédito: reprodução da internet

Um rosto soprando um beijo em sinal de amor. | Crédito: reprodução da internet

O rosto de cabeça para baixo costuma ser usado para representar emoção ambígua ou sarcasmo. | Crédito: reprodução da internet