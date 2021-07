WhatsApp permitirá envio de fotos em alta qualidade; veja como funcionará

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



21/07/2021 | 17:06



Por padrão, o WhatsApp redimensiona as imagens que serão enviadas aos contatos. Entretanto, usuários de teste do programa começaram a avaliar uma nova função que permitirá transmitir fotos em melhor qualidade – o novo recurso chama HD Photos.

De acordo com informações do site WABetaInfo, especializado em novidade do WhatsApp, com a HD Photos, será possível aos usuários escolher a qualidade das imagens que enviarão. Ao encontrar a foto na galeria do telefone, será aberta uma janela com três itens.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

As opções da nova HD Photos são “Economia de dados” (no inglês, Data saver), Auto (opção automática, a recomendada e escolhida pelo WhatsApp Auto e Best quality (melhor qualidade, também referente a “high definition” – HD).

Mesmo com a novidade, o WhatsApp seguirá sendo má opção para quem deseja transferir arquivos de fotos sem que a imagem seja alterada. Por padrão, atualmente, o app de bate-papo garante 70% da qualidade. Com o HD Photos, com a Best quality marcada, o aplicativo irá manter somente 80% dela – se a foto tiver resolução maior do que 2048×2048 pixels, será redimensionada.

Ainda não há data para a HD Photos chegar a todos os usuários. Quando isso ocorrer, tanto no Android como no iPhone, será aos poucos ao redor do mundo.