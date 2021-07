Saiba como assistir à viagem de Jeff Bezos ao espaço

Bianca Bellucci

21/07/2021



O bilionário Richard Branson fez parte do primeiro grupo de civis a embarcar em um voo espacial. Agora, no entanto, é a vez de ocorrer a viagem de Jeff Bezos. Nesta terça-feira (20), o fundador da Amazon vai entrar em órbita a bordo da New Shepard, espaçonave de sua empresa aeroespacial Blue Origin.

Detalhes do voo espacial

A viagem de Jeff Bezos vai durar apenas 11 minutos. A ideia é que, ao atingir 100 km de altitude, a cápsula tripulada se desprenda do New Shepard e flutue no espaço por cerca de três minutos. Ela retornará à Terra com o auxílio de três paraquedas, caindo em um deserto do Texas, nos Estados Unidos.

É importante destacar que a Blue Origin já realizou 15 voos de testes. Nenhum deles, entretanto, era tripulado. O décimo sexto terá essa novidade.

Quem estará a bordo?

A cápsula do foguete New Shepard pode transportar até seis passageiros. Porém, Jeff Bezos estará acompanhado de apenas três pessoas. São elas:

Mark Bezos (irmão do bilionário);

Oliver Daemen (garoto de 18 anos, filho do fundador da empresa de investimentos holandesa Joes Daemen);

Wally Funk (senhora de 82 anos que fez parte do programa Mercury 13, grupo de mulheres que poderiam ter sido as primeiras astronautas da NASA, mas foram rejeitadas por causa do gênero).

Como o voo é automatizado, a viagem de Jeff Bezos e seus companheiros não precisará contar com um piloto a bordo.

Como assistir à viagem de Jeff Bezos

O público poderá assistir à viagem de Jeff Bezos ao vivo pela internet. O voo será transmitido no site da Blue Origin, a partir das 8h30 (horário de Brasília). O vídeo mostrará tomadas do lançamento do foguete e de sua entrada no espaço. Imagens internas, no entanto, só serão divulgadas após o voo.