Covid-19 e fake news: veja dicas para não cair em mentiras em redes sociais

A pandemia provocou o crescimento exponencial da disseminação de informações na área da saúde, principalmente nas redes sociais. O volume de fake news sobre saúde é tão grande que muitas pessoas não conseguem discernir quais dados são baseados em evidências científicas ou em inverdades.

Estudo realizado pelo Massachusetts Institute Of Technology (MIT) mostrou que as notícias falsas – fake news sobre saúde ou não – têm 70% mais probabilidade de serem compartilhadas do que as verdadeiras. A análise foi realizada com base em 126 mil histórias contadas no Twitter, entre 2006 e 2017.

De acordo com a pesquisa, essa propensão ocorre por dois fatores: a novidade e a emoção. “Os seres humanos se sentem mais compelidos a disseminar notícias novas porque têm a sensação de que se encaixam e navegam melhor pelo mundo”, afirma Laís Junqueira, gerente de Qualidade, Segurança do Paciente e Inovação da Elsevier. “Já as emoções mais frequentes em relação aos twitters falsos são de surpresa e repulsa.”

A seguir, Laís, que também é membro do conselho científico da Sociedade Brasileira de Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, dá dicas para reconhecer fake news sobre saúde e avaliar fontes de informação.