Explosão de celulares ou choques: veja dicas para se proteger

No Brasil, acidentes envolvendo celulares em carregamento (ou em processo similar) são comuns. Em 2019, por exemplo, 23 pessoas morreram no País em decorrência disso – os números são da Associação Brasileira de Conscientização dos Perigos de Eletricidade (Abracopel).

Em 2020, até maio, foram 15 ocorrências entre choques elétricos e explosões de aparelhos – como se vê, acidentes envolvendo celulares seguem crescendo. Esses acontecimentos costumam ser resultados de dois ou mais fatores somados. Eles envolvem a forma de utilização do celular, as características de hardware e as instalações elétricas associadas.

Engenheiro eletricista e especialista do Ibape-SP, Sergio Levin acredita que para smartphones vale a máxima de que todo cuidado é pouco. “Os aparelhos celulares podem explodir ou ocasionar choque elétrico”, diz. “Isso resulta em danos corporais e até morte. O principal perigo é o sobreaquecimento da bateria”, explica.

Acidentes envolvendo celulares: erros cometidos no dia a dia

O uso do aparelho é tão comum que o manuseio se tornou algo automático. Geralmente, não se para para pensar no que se está fazendo. Essa falta de atenção pode gerar acidentes e trazer consequências sérias.

Confira dicas de Levin para evitar acidentes envolvendo celulares:

Não utilize cabos elétricos ou conectores danificados, nem tomadas desencaixadas ou danificadas ou instalações elétricas em más condições;

Não toque no aparelho, nos cabos, conectores ou na tomada com as mãos molhadas. Não utilize a aparelho em locais úmidos (exemplo: banheiro).

Não torça, nem danifique o cabo de eletricidade, isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio;

O uso de baterias ou carregadores genéricos (não certificados ou “paralelos”) poderá encurtar a vida útil ou causar danos no aparelho (podendo provocar incêndios ou fazer a bateria explodir);

Não transporte o seu aparelho nos bolsos traseiros das calças ou ao redor da cintura, o aparelho pode danificar, explodir ou incendiar se sofrer pressão mecânica ou aumento de temperatura por abafamento;

Não deixe cair nem cause impacto excessivo sobre o aparelho, isso pode também causar superaquecimento, combustão, incêndio ou outros perigos;

Evite expor o aparelho e a bateria a temperaturas muito baixas ou muitos elevadas (por exemplo: não deixe seu aparelho celular dentro do carro, diretamente exposto ao sol);

Não manuseie e desligue o aparelho em ambientes potencialmente explosivos (postos de gasolina);

Não deixe o aparelho sobre ou sob: cobertor, cama, sofá e travesseiro;

Evite utilizar o aparelho em benjamins ou extensões devido ao risco de mau contato ou sobrecarga.

“Preventivamente, não utilize seu aparelho celular enquanto ele estiver carregando. Esse risco aumenta principalmente durante períodos de raios”, explica Levin. “Não porque ele os atraia, mas pelo fato de a descarga atmosférica atingir instalações da edificação, afetando todos os aparelhos conectados.”