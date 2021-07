Mercado Livre e Mercado Pago: veja essas dicas para usá-los em segurança

Da Redação

Do 33Giga



21/07/2021 | 17:06



Golpes no Mercado Livre e no seu sistema de pagamento Mercado Pago são cada vez mais comuns. Afinal, sites com grande número de usuários se tornam atraentes para cibercriminosos.

As artimanhas mais comuns são phishing e a venda de produtos falsos. A seguir, 33Giga e a empresa de segurança Eset explicam como funcionam os golpes no Mercado Livre e dão dicas de como se proteger.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Phishing e comunicações fraudulentas

O phishing é um tipo de ataque que usa engenharia social. Trata-se de método pelo qual a vítima deve entregar conscienciosamente o que o cibercriminoso está procurando – informações pessoais, dinheiro. Ele dispensa a necessidade de espionar o dispositivo da vítima ou roubar arquivos.

Entre os golpes no Mercado Livre, é um dos mais comuns.

O que geralmente acontece é que o atacante envia um e-mail no qual a vítima é levada a acreditar que se trata de uma comunicação oficial. Nele, o usuário é avisado sobre algum problema de segurança ou movimento suspeito na suposta conta e que ela precisa ser verificada.

O objetivo nesses casos é fazer a vítima enviar suas informações acreditando que se trata de uma comunicação legítima. Por meio do truque, o usuário acredita que um invasor (fictício) mantém suas credenciais de acesso e dados, como o número do cartão, senhas e informações confidenciais.

Além do e-mail, hoje em dia são comuns as campanhas que circulam pelo WhatsApp. No app, diferentes desculpas são utilizadas para despertar o interesse de potenciais vítimas.

Envio do produto por meios não oficiais

Nos casos desses golpes no Mercado Livre, criminosos procuram fazer a coleta por meios não vinculados ao e-commerce para enganar a vítima e deixá-la sem o apoio da plataforma. Aqui, o meliante se apresenta como vendedor de um produto de grande valor e de alta demanda – consoles de última geração, celulares, computadores, entre outros. Os preços, por sua vez, são atrativos e baixos.

O golpista esclarece que tem remessas especiais que faz de uma maneira particular. Assim, quando a vítima compra um produto, ela é solicitada a pagar por fora da plataforma.

Para evitar suspeitas da vítima, o scammer solicita esse pagamento por meio do Mercado Pago, argumentando que os processos estão assim associados, o que é falso. Após a vítima enviar o dinheiro e realizar a compra no Mercado Livre, o vendedor ignora ou cancela.

Embora isso geralmente signifique que o dinheiro é reembolsado ao comprador, nesses golpes no Mercado Livre, o sistema não reconhece o envio do dinheiro como parte de uma compra. Portanto não há transação a ser revertida, uma vez que o envio foi feito externamente.

É nesse momento que ocorre o golpe. O comprador não recebe nenhum produto e o fraudador fica com o dinheiro enviado.

Venda de produtos falsificados e devoluções falsas

Esses golpes no Mercado Livre têm como alvo compradores e vendedores. Eles envolvem produtos de alto valor.

O golpista se apresenta como um vendedor, com poucas informações públicas disponíveis e sem avaliações. Em suas publicações, feitas a partir de imagens baixadas da internet, há produtos de alto valor a um preço atraente.

Feita a compra, a vítima recebe um objeto de tamanho e peso semelhantes, Mas, claro, está longe de ser o produto pago.

O cibercriminoso se apresenta como apenas mais um comprador. Assim que a compra é feita e o produto é recebido, o golpista declara o defeito e solicita o reembolso. Esse mecanismo envolve o envio do produto pelo comprador ao vendedor, para posteriormente desfazer a operação de pagamento pelo primeiro.

É aí, então, que o engano entra em ação.

Dicas para se proteger

Veja, a seguir, dicas para evitar sofrer golpes no Mercado Livre e no Mercado Pago (bem como em outras plataformas semelhantes):

Se for recebida uma comunicação, seja por e-mail, WhatsApp ou similar que alega ser da empresa, verifique o verdadeiro remetente.

Não forneça dados sensíveis que a própria empresa garante que nunca solicitará por e-mail ou mensagem instantânea – dados financeiros ou bancários, documento de identidade).

Ative a autenticação de dois fatores, também conhecida como 2FA, e use uma senha forte, tanto no Mercado Livre quanto no Mercado Pago, para proteger as duas contas.

Ao atuar como comprador, é importante verificar a identidade do vendedor e se ele possui uma reputação sólida antes de fazer a transação.

O Mercado Livre oferece serviço de avaliação de vendedores onde os usuários podem acessar avaliações feitas por compradores reais. Analise-as.

Se quiser vender um produto, certifique-se de que o comprador forneceu todos os dados necessários para a operação e para fazer uma possível reclamação.

Independentemente da função na plataforma, não realize transações fora do Mercado Livre, pois o usuário fica sem o suporte em caso de qualquer problema.

Reveja os produtos que são recebidos ou enviados para fazer as reclamações necessárias. Essas operações costumam ter um determinado prazo para serem realizadas.

“Além dessas dicas, é importante manter todos os sistemas sempre atualizados e ter uma solução de segurança confiável em todos os dispositivos, principalmente se forem realizadas transações bancárias”, conclui Martina López, pesquisadora de segurança da informação da ESET.