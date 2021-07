Quer trabalhar com cibersegurança? Veja o que é necessário

Da Redação

Os últimos meses foram marcados pelo aumento exponencial dos ciberataques, em especial nas empresas. De acordo com levantamento realizado pela Kaspersky, só em 2020 o aumento foi de 330%, representando mais de 370 milhões de tentativas de invasões a sistemas corporativos. Diante desse cenário, o profissional de cibersegurança passou a valer ouro para as organizações.

“A presença do profissional de cibersegurança se torna indispensável para evitar exposição das empresas aos golpes”, pontua Gustavo Duani, da Claranet Technology S/A, multinacional de tecnologia, com foco em serviços gerenciados de cloud computing. “Além disso, são eles os responsáveis por gerenciar todas as soluções voltadas para proteção eletrônica.”

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a expectativa é que o Brasil tenha demanda para mais de 420 mil especialistas de TI até 2024. Em meio a falta de mão de obra qualificada nesse mercado, 33Giga e Duani dão dicas de como se tornar um profissional de cibersegurança.

– Busque certificação: ter diploma é importante. Mas, na área de tecnologia, certificações muitas vezes podem contar mais. Por isso, os cursos que são especificamente da área podem ser porta de entrada para a profissão.

– Inglês é fundamental: muitos termos deste segmento são no idioma. Por isso, é importante ter domínio da língua. Além disso, muitos relatórios chegam em inglês e isso se torna parte do cotidiano.

– Adaptação a mudanças: o setor de tecnologia é bastante dinâmico e as mudanças acontecem muito rápido. Em especial, no que tange aos ataques hackers. Sendo assim, é preciso agilidade e grande poder de adaptação.

– Foco em resultados: o objetivo dos profissionais de cibersegurança é prevenir ataques. Por isso, o foco deve ser na identificação das ameaças e nos resultados que vão proteger a companhia.

– Conhecer o mercado: estar antenado ao que acontece no mercado, e até em outras empresas, é importante para o profissional de cibersegurança. O segmento apresenta sempre novidades e é preciso estar por dentro.