iPhone: dicas para usar no dia a dia

Da Redação

Do 33Giga



21/07/2021 | 17:06



Alguns truques para usar no iPhone podem ser uma mão na roda para usuário iniciantes e até com algum tempo. Acertar configurações, baixar apps certeiros e outros ajustes aumentam a vida útil do telefone da Apple e tornam a vida as pessoas mais fáceis.

A seguir, 33Giga e a plataforma de assinatura de eletrônicos Allugator dão algumas dicas práticas e indicam truques para usar no iPhone. Veja como maximizar sua experiência com o telefone da empresa da maçã.

Esconda apps

A Apple tem em seus iPhones 30 apps instalados que o usuário não consegue (por padrão) deletar. Mesmo que ele nunca os use. Apesar disso, ainda é possível escondê-los.

Para isso, vá a Ajustes > Geral > Restrições, coloque a senha e esconda os apps escolhidos.

Maximize vida da bateria

Para maximizar a vida da bateria do seu iPhone, mantenha o aparelho no modo de “Pouca Energia”. O telefone perguntará se deseja ativar esse modo sempre que a bateria estiver com menos de 20%, mas é possível habilitá-lo sempre que quiser.

Basta ir aAjustes > Uso > Bateria.

Truques para usar no iPhone: recursos simples e úteis

Chacoalhar o celular para apagar o texto escrito;

Apertar e segurar a barrinha do teclado permite mexer no cursor da caixinha de texto. Assim fica mais fácil editar e apagar itens que estejam no meio da frase;

Tirar foto com o botão do fone de ouvido ou o de aumentar o volume;

Apertar e segurar o aplicativo de “notas” para escanear um documento e salvar em PDF.

Quando o assunto são apps que todo iPhone deveria ter, aqui estão algumas dicas (todos podem ser achados na loja de aplicativos da Apple).

Wunderlist

É um dos melhores aplicativos na App Store para o gerenciamento de listas de tarefas. A interface é bem simples e direta, com várias camadas de interação. Você pode simplesmente adicionar um lembrete, como também configurar alertas, repetições, adicionar notas, incluir amigos na lista para que possam interagir, um sistema de comentários, e claro, marcar a tarefa como concluída.

Pocket

Plataforma que permite guardar, com facilidade, páginas para ler posteriormente. Ao navegar por um site, basta abrir o menu de compartilhamento e selecionar “Enviar ao Pocket” nas extensões, que este será salvo.

Spotify & TuneIn

Com eles, sua biblioteca de música nunca mais ficará repetitiva ou tediosa. O Spotify é um serviço de streaming de músicas com mais de 30 milhões de faixas para escolher, para satisfazer todos os gostos.

Simplenote

É um excelente app para anotações. Desenvolvido pela mesma empresa por trás do WordPress, o Simplenote tem uma interface simples e leve, para focar no que é mais importante nas anotações: elas próprias.

VSCO Cam

É um dos mais conceituados aplicativos para fotografias, que oferece mais recursos do que os disponíveis no app padrão do iOS. Na hora de tirar fotos, o usuário tem controle total sobre todos os parâmetros da câmera. Posteriormente, para editar as imagens, ele conta com diversos filtros criados por fotógrafos profissionais, que deixam os filtros do Instagram em um patamar inferior. Sendo gratuito, vale a pena conhecer.

Truques para usar no iPhone: deixando-o mais rápido

Para aproveitar o seu iPhone, é importante preservar a bateria, os fios originais de carregador e fone de ouvido. Já para deixar o aparelho mais rápido:

Mantenha o sistema atualizado;

Reinicie o iPhone;

Limpe o cache do Safari;

Desative atualizações em segundo plano;

Desative a Siri;

Redefina o sistema.

Para outros truques para usar no iPhone, acesse o Manual do Usuário disponível no site da Apple. Lá, é possível navegar por categorias e conferir listas detalhadas de passo a passo para usar todos os recursos presentes no celular.