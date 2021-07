Cid Moreira e Fátima quebram o silêncio e negam as acusações feitas pelos filhos do apresentador

21/07/2021 | 16:10



Como você viu, os filhos de Cid Moreira estão em um pé de guerra com o pai porque estão o acusando de abandono, pedem bloqueio de bens e em relação à madrasta, Roger e Rodrigo, pedem a prisão dele.

E após receberem tantas acusações, Cid Moreira e Fátima, finalmente quebraram o silêncio nesta quarta-feira, dia 21, e publicaram um vídeo em suas redes sociais falando sobre o assunto.

Em um tom de deboche, o vídeo publicado pelo casal começa com Fátima comenta que as coisas não estão muito boas para ela do lado de fora da casa deles e o apresentador revela que foi ele quem a escolheu para ficarem juntos.

UM DIA QUALQUER. A nossa vida parece um conto de fadas, mas vocês estão vendo que é igual a de todo mundo! Tem seus perrengues para resolver. São 21 anos de muitas histórias, onde o amor e a verdade prevalecem!