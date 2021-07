Rafa Brites revela desejo de grávida durante a madrugada

21/07/2021 | 15:11



Rafa Brites acabou anunciando recentemente ao lado do marido, Felipe Andreoli, que eles estão esperando por mais um filho e durante a madrugada desta quarta-feira, dia 21, a bonitona matou a curiosidade de seus fãs.

Isso mesmo, eles estavam ansiosos para saber como que estava a barriguinha de grávida de Brites, e durante a publicação nos Stories ela contou que enfrentou o frio da madrugada para tomar leite com biscoito.

E essa agora? Nunca tomo leite. Meio da noite me veio esse desejo.

E ela foi explicando nos vídeos enquanto devorava o biscoito que era parecido com uma biju para fazer uma boquinha na madrugada.

Sabe biju? Bijuzinho? Tipo aquela bolachinha japonesa. São meia noite e 10 e saí da cama, no frio, para me acabar no leite e na biju. Delícia. Mas Rafa, assim você vai engordar. Tô sabendo. Colocando limite de saúde, está para nascer quem vai me dizer que uma pessoa que está gerando outro ser humano na barriga, não pode levantar e tomar o seu leite com biscoito ou qualquer coisa que queira comer. Ah! Está para nascer.

Com desejo de grávida não se brinca, né!?