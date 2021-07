Mãe-coruja, Ticiane Pinheiro celebra o aniversário da primogênita, Rafaella Justus: Obrigada por despertar o melhor de mim

21/07/2021 | 14:11



Hoje o dia é todo dela! Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, completa 12 anos de idade nesta quarta-feira, dia 21. E é claro que Tici, sendo a mãe-coruja que é, não deixaria a data passar em branco, não é mesmo? No Instagram, a apresentadora do Hoje Em Dia compartilhou um vídeo recheado de fotos e momentos especiais de Rafinha - e a legenda do post foi uma declaração e tanto para a filha!

Me emociono ao rever essas fotos, escutando essas músicas que cantamos juntas... me vem um sentimento de amor tão forte e intenso! Me lembro de tudo o que passamos juntas até chegarmos aqui... Meu amor, você hoje está fazendo 12 anos, você quem me deu a oportunidade de ser mãe e de conhecer esse amor incondicional de querer fazer tudo para te ver bem e feliz! Obrigada por despertar o melhor de mim, e tenha certeza que estarei sempre por e para você! Que Deus te abençoe em cada passo que você der, minha melhor amiga, minha companheira! Tenho muito orgulho de quem você é, e tenha certeza que sua família toda te ama absurdamente! Feliz aniversário, feliz vida, meu primeiro amor de mãe!, escreveu a modelo.

Rafinha também foi homenageada pelo pai, Roberto Justus. No Instagram, o empresário escreveu:

Meu amorzinho! Hoje você completa 12 anos! Quanta alegria você nos trouxe nessa jornada até aqui! Você tem uma personalidade marcante, uma inteligência e vivacidade incríveis. Fala e escreve como adulta, mas brinca e se diverte como criança! Encanta a todos por onde passa! Te amo demais e desejo toda a felicidade do mundo por toda a sua vida. Sempre estarei por perto para te apoiar!

Fofo, né? Mas as declarações não pararam por aí! Em seu perfil oficial no Instagram, Helô Pinheiro também fez questão de parabenizar a neta:

21/7, níver dela. Existe na vida alguém que nos seduz, que nos encanta com suas habilidades, com sua doçura e beleza, com seu amor e alegria. Esse alguém nos permite voltar a ter infância e brincar como criança na dança da vida. Esse alguém nos faz ter um orgulho enorme pela sua sabedoria e capacidade, apesar de pequena na idade, é grande em pensamento. Muitas vezes nos faz refletir sobre o que somos e porque somos como somos. Eis a questão... Talvez são esses olhos azuis que penetram em nossas almas e nos faz enxergar o seu tempo no nosso tempo. Esse alguém começou a nos iluminar no dia 21/7/2009 e até hoje é com essa luz que clareia nossos dias dando um brilho especial. Esse alguém, é você, nossa Rafinha! Beijos, parabéns!!! Felicidade eterna e Viva você., escreveu.

Ela merece muito, não é?