Bianca Andrade e Fred mostram looks personalizados para nascimento do filho, Cris

21/07/2021 | 13:11



Bianca Andrade e Fred estão vivendo num mundo lilás! O casal, que recentemente deu boas-vindas à Cris, primeiro filho deles, deixou a maternidade há alguns dias, mas só agora revelou os detalhes do cantinho especial que tiveram por lá!

No Instagram, os influenciadores digitais compartilharam fotos da decoração do ambiente, assim como o acessório na porta do quarto, com o nome do bebê. Mostrando toda a sintonia, eles ainda surgiram com looks personalizados e combinando para marcar o momento especial. Até tênis com o nome de cada membro da família ele fizeram.

A gente sempre via os artista tudo fazendo essas foto e agora chegou nossa vez! Hahahaha Nosso período na maternidade foi sensacional e como nosso baby Cris e a mamãe tiraram 10 em todos os exames, saímos do hospital nessa alegria aí!!E queria aproveitar todo o carinho e as boas energias que todos vocês estão mandando pro nosso baby desde sempre. Sem dúvidas isso foi muito importante pra que tudo corresse bem!, escreveu o youtuber do canal Desimpedidos.

A alegria de voltar com o nosso pacotinho pra casa! Obrigada por todo carinho e cuidado com a gente, nunca iremos esquecer! Obrigada também por essa decoração linda e principalmente pela plaquinha da porta que a gente ficou apaixonada! Aiii, já estamos com saudade!, escreveu a empresária.