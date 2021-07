Sammy Lee rebate perfil de fofoca e diz: Por que será que sempre tentam deixar a mulher como culpada?

21/07/2021 | 13:10



Após ver a prévia do que iria acontecer durante o Ilha Record e presenciar algumas imagens de Pyong Lee de gracinha com uma outra mulher na cama, Sammy Lee resolveu então abrir mão de seu casamento e anunciou o término publicamente na última terça-feira, dia 20.

E claro, o assunto anda dando o que falar. Segundo o Metrópoles, a influenciadora decidiu se pronunciar sobre os boatos de que ele teria traído o seu ex-namorado, Ed Gama, com Pyong Lee.

De acordo com o jornal, alguns internautas teriam encontrado alguns prints que mostraram que a relação de Sammy com o humorista teria terminado em fevereiro de 2019 enquanto a primeira conversa com o hipnólogo teria acontecido em no fim do mês deste mesmo ano.

Obviamente, muitos perfis de fofoca do Instagram começaram a republicar sobre o assunto e Sammy decidiu confirmar as datas e questionou de onde surgiram os boatos então de traição.

Graças a Deus tem as datas. Meu ex ex e meu ex-marido achando coisa errada. Por que será que sempre tentam deixar a mulher como culpada?

Eita que esse assunto ainda vai render, né!?