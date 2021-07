Ana Maria Braga aparece fantasiada de 'Cruella' no 'Mais Você'

21/07/2021 | 12:21



Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores nesta quarta-feira, 21, ao aparecer vestida de Cruella durante o programa Mais Você.

A apresentadora surgiu fantasiada para homenagear a personagem da Disney.

"Todo mundo tem um lado #Cruella. Mostre ao mundo toda sua ousadia e genialidade com a hashtag #UnleashCruella", escreveu Ana Maria na legenda da foto em que publicou no Instagram .

Ela voltou ao comando do programa na segunda-feira, 19, após ficar duas semanas em isolamento social por causa do coronavírus. Ana Maria já havia recebido as duas doses da vacina contra covid-19 e apenas teve sintomas leves da doença.

Nas redes sociais, os internautas repercutiram a aparição de Ana Maria Braga e deram o título de 'rainha do cosplay'. "Ela é a dona da Globo", escreveu um seguidor no Twitter. "Essa mulher é um ícone", disse outra.