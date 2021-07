Neymar Jr. promete presente após Juliette cobrar jogador em público

21/07/2021 | 12:11



Neymar Jr. e Juliette amigos? A campeã do BBB21 mostrou que já tem intimidade com o craque de futebol ao trocar mensagens com ele através do Twitter.

O meu amigo Neymar me prometeu um óculos de moleca doida e até hoje não recebi. Bora cobrar?, escreveu a advogada para um fã, revelando a promessa de Neymar.

Na noite da última terça-feira, dia 20, Neymar se deparou com a mensagem e logo tratou de responder, mostrando intimidade com Juliette:

Vou te mandar a Juju e você vai ficar ON!, escreveu bem-humorado.

Recentemente, Juliette também comemorou que Demi Lovato passou a acompanhá-la no Instagram:

A Demi Lovato me seguiu no Instagram.... eu tô passando mal, escreveu ela, emocionada.