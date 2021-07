Jennifer Lopez e Ben Affleck estão lentamente conhecendo os filhos um do outro - e atriz acredita que recebeu uma segunda chance

21/07/2021 | 12:10



Parece que o relacionamento entre Jennifer Lopez e Ben Affleck realmente vai de vento em popa! Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, o casal retomou o relacionamento vivido entre os anos de 2002 e 2004 em maio de 2021, e têm sido flagrado juntos com cada vez mais frequência. Agora, uma fonte revelou à revista People que os dois estão realmente planejando o futuro!

De acordo com alguém próximo do casal, os dois estão loucamente apaixonados e acreditam firmemente serem os amores da vida um do outro. Amigos de Affleck contam que o ator está muito feliz e que J.Lo é maravilhosa para ele, enquanto conhecidos da artista entregam que o par que fazer todo o possível para que isso funcione.

Se engana, aliás, quem acredita que a relação pode enfrentar problemas por conta do súbito término do casal em 2004! De acordo com as fontes do veículo, Lopez não guardou mágoas do amado, e ainda acredita que eles estão destinados a ficar juntos:

Mesmo que a separação deles há muitos anos tenha sido devastadora para Jennifer, ela nunca teve uma palavra ruim a dizer sobre Ben. Ela acredita que não era para ser naquela época e sente que receberam uma segunda chance.

E, se anteriormente os dois estavam receosos quanto a apresentar os filhos um para o outro, parece que isso não é mais um empecilho! As fontes ainda contam que os gêmeos de 13 anos de idade, Max e Emma, que são fruto da relação de Lopez com Marc Anthony, estão lentamente conhecendo o novo companheiro da mãe.

Emme e Max concordam em começar de novo em Los Angeles. Tudo parece estar correndo bem enquanto ela faz suas buscas por uma casa lá.

Enquanto isso, Jennifer também estaria passando mais tempo com os três filhos do ator, Violet, de 15 anos de idade, Seraphina, de 12 anos de idade, e Samuel, que possui apenas nove anos de idade. Os três são frutos da união entre Affleck e Jennifer Garner, que chegou ao fim em 2018.

Fofos, não é mesmo?