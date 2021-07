Após levar unfollow de Anitta, Jojo Todynho dá indireta na web: - Prefiro estar quietinha

21/07/2021 | 12:10



Depois de Anitta deixar de seguir alguns famosos no Instagram, inclusive Jojo Todynho, a vencedora de A Fazenda 12 deu uma indireta nas redes sociais.

Na noite da última terça-feira, dia 20, Jojo usou o Instagram Stories e deixou um recado, mas sem citar Anitta. Com ar de deboche, a cantora começou:

- Todo mundo esperando eu abrir o meu bocão e falar, mas vocês vão ficar esperando, porque se eu começar a falar, eu não vou parar. Não vou ficar batendo cabeça para maluca dançar. Deixa? Deixa que o hospício trata. Como diz minha assessora, eu sou uma mulher business [mulher de negócios]. Não tenho esse tempo que as pessoas têm e nem quero ter. Tem coisa que não muda em nada.

Em seguida, Jojo Todynho afirma que prefere ter paz do que razão:

- Leve uma coisa para vocês: se você parar no meio do caminho para catar cada pedra que te jogam, você nunca vai sair do lugar. Se você sabe quem você é, não importa o que as pessoas falam de você. Para quem está enchendo o meu saco, eu prefiro, hoje, analisando várias coisas que aconteceram, ter paz do que ter razão.

Por fim, a cantora conclui:

- Se eu abrir a minha boca, não vai dar certo. Eu não vou ganhar nada com isso. E, olha, eu tô ganhando muito [estando] quietinha. Então, prefiro estar quietinha, na minha. É isso que eu quero: paz. Posso dormir tranquila, todos os dias. É isso. Boa noite.