Após acusações de ex-companheiras, Nego do Borel é indiciado por violência doméstica

21/07/2021 | 11:11



Parece que as polêmicas de agressão envolvendo Nego do Borel ainda estão longe de acabar. De acordo com o jornal Extra, depois de ser denunciado pela ex-noiva Duda Reis, o cantor foi indiciado pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, desta vez praticada contra a ex-namorada Swellen Sauer.

Segundo o veículo, a acusação partiu da delegada Giselle do Espírito Santo, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, bairro do Rio de Janeiro, que estava comandando o inquérito para investigar as denúncias feitas por Duda Reis contra o músico no início de 2021, e reforçadas por Swellen poucos dias depois.

Na época, Duda relatou atitudes abusivas e agressivas por parte do ex, acusando-o de estupro de vulnerável, ameaça, injúria e lesão corporal, além de afirmar que teria contraido HPV por conta das traições do então noivo. Swellen, por sua vez, narrou episódios de agressão envolvendo socos e uma tentativa de estrangulamento. Tais comportamentos teriam se repetido com a atriz Maria Eduarda Reis Barreiro, e tanto as vítimas quanto testemunhas foram ouvidas pelo inquérito policial.

Nego do Borel, por sua vez, chegou a negar e condenar qualquer tipo de violência contra a mulher - e até mesmo abriu um processo contra Duda Reis, acusando-a de inventar situações por não se conformar com o fim do relacionamento.