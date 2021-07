Turismo geek: as atrações mais divertidas do Japão, palco das Olimpíadas

Redação

Mangás, animes e videogames japoneses são exaltados por fãs de diferentes partes do mundo. Durante viagens à Terra do Sol Nascente, cuja capital, Tóquio, está celebrando as Olimpíadas, os otakus (nome dado aos amantes desses produtos) podem aproveitar passeios para conhecer atrações relacionadas ao turismo geek. A Organização Nacional do Turismo Japonês (JNTO) e o Rota de Férias separaram alguns locais ideais para viajantes que amam cultura pop.

Turismo geek: bairros e regiões otaku

Akihabara

Em Tóquio, palco dos Jogos Olímpicos, o local é o epicentro da cultura otaku. Conhecido pelas opções de turismo geek, a região conta com uma infinidade de lojas dedicadas às animações, aos quadrinhos e ao cosplay. Há também comércio de produtos tecnológicos, como computadores e videogames.

O bairro também é lar de cafés temáticos, como o Gundam Cafe, que homenageia a famosa série de animes de robôs gigantes Mobile Suit Gundam. Já para quem curte jogos eletrônicos, vale uma visita à loja Super Potato, que tem três andares lotados de games retrô, consoles antigos e um fliperama com games dos anos 1980 e 1990.

Osudenkigai

Na cidade de Nagoia, os fãs da cultura pop japonesa se divertem em Osudenkigai, um amplo centro de compras com lojas de animes, mangás e games. O bairro é conhecido por ser o precursor dos cafés otakus e um ponto de encontro de cosplayers. O destaque desta região é a loja GAMERS Nagoya Shop, que vende tudo o que os aficionados por jogos eletrônicos procuram.

Nipponbashi

A região de Nipponbashi Otaku Road, em Osaka, tem lojas incríveis, como a GEE!Store Osaka, que além de vender uma grande variedade de produtos para os fãs de mangás e animes, é famosa pelas roupas especialmente produzidas para os cosplayers. O local também possui uma personagem, desenvolvida especialmente para ele. Ela se chama Neon e foi criada pelo artista Ito-Noizi, ilustrador da série Haruhi Suzumiya, para estimular a revitalização do bairro.

Museus otaku no Japão

Para mergulhar na história da cultura pop japonesa e conhecer um pouco mais sobre os artistas e produtoras responsáveis pela arte dos animes e mangás, existem diversos museus temáticos pelo Japão.

Museu Internacional de Mangá de Quioto

O Museu Internacional de Mangá de Quioto é o primeiro do mundo dedicado a esta arte. O local é divertido e colorido e tem cerca de 300 mil mangás diferentes em suas prateleiras. Conta a história e o desenvolvimento desta literatura no Japão e expõe obras de arte originais de autores famosos. Além disso, é permitido folhear e ler os exemplares disponíveis ao público.

Museu do Mangá Tezuka Osamu

Na cidade de Takarazuka, na província de Hyogo, o local é dedicado à vida e arte de Osamu Tezuka, um dos mais famosos artistas de mangá e animação do Japão, que também ficou conhecido como o Walt Disney japonês. Osamu criou obras de sucesso mundial, como Astro Boy, o gentil menino androide que passa por diversas aventuras no futuro. No museu é possível conhecer o mundo de imaginação do artista, suas obras e ver uma série de exibições diferentes.

Museu Fujiko F Fujio

Os fãs de Doraemon, famoso mangá que posteriormente foi transformado em anime, podem visitar o museu Museu Fujiko F Fujio, em Kanagawa, pertinho de Tóquio. Perfeito para quem ama turismo geek, o local conta a história da dupla de criadores Hiroshi Fujimoto e Moto Abiko, por meio dos esboços originais, ferramentas de trabalho e quadrinhos autênticos. Há uma biblioteca de mangás e, no espaço externo, os visitantes podem tirar fotos divertidas no universo de Doraemon.

Museu Ghibli

Outro lugar que não pode ficar de fora da lista é o Museu Ghibli, em Mitaka, a 40 minutos de Tóquio, que é dedicado ao famoso Studio Ghibli. O estúdio de anime é responsável por produções que encantaram o mundo, como Meu Amigo Totoro e A Viagem de Chichiro.

Eventos de turismo geek e cultura otaku

O Japão sedia anualmente uma série de eventos direcionados aos fãs e à indústria otaku. O maior deles é o Comic Market (também conhecido como Comiket), que acontece geralmente em agosto e dezembro, em Tóquio – neste ano, sede das Olimpíadas 2021. Ele reúne fãs de anime e mangá do mundo todo e abre espaço para que o público venda seus trabalhos autorais.

Há também o World Cosplay Summit, em que cosplayers japoneses e estrangeiros se juntam para escolher os melhores trabalhos. O evento é realizado em julho ou agosto, na cidade de Nagoia.

