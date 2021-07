Britney Spears é flagrada com anel e levanta suspeitas de noivado

21/07/2021 | 10:11



Britney Spears levantou suspeitas de um possível noivado! No dia 20 de julho, a cantora foi flagrada ao lado do namorado, Sam Asghari, usando um anel no dedo anelar no drive-thru de uma cafeteria em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Também no dia 20 de julho, Britney fez mais um desabafo em seu perfil do Instagram. A cantora, que enfrenta uma batalha pela sua tutela há anos, escreveu: Então eu disse: A vida continua em um dos meus posts recentes, mas é sempre mais fácil falar do que fazer!!!!! Naquele momento foi o que pareceu mais fácil de dizer, mas acho que todos nós sabemos que nunca serei capaz de me soltar e seguir em frente até eu ter dito tudo o que precisava dizer... e não estou nem perto!!!! Disseram-me para ficar quieta sobre as coisas por tanto tempo e finalmente sinto que a liberdade está chegando!!!!

Vale lembrar que, recentemente, Britney revelou que gostaria de ter tido mais filhos, mas que foi obrigada a usar o DIU - método contraceptivo inserido no útero, que a impossibilita de engravidar.