Terminaram? Pocah esclarece polêmica com o noivo após unfollow: - Esse menino me bloqueou

21/07/2021 | 10:10



Pocah terminou o noivado com Ronan Souza? Ao longo da madrugada desta quarta-feira, dia 21, fãs especularam que sim! Isso porque os internautas mais atentos perceberam que os dois haviam deixado de se seguir no Instagram e logo suspeitaram do fim do relacionamento, com direito a boatos de traição!

A polêmica foi tanta que até mesmo assustou os dois pombinhos, já que o colunista Leo Dias decidiu entrar em contato com Ronan para confrontá-lo com os comentários que circulavam pela web - que afirmava que o moço havia traído a cantora enquanto ela estava no BBB. Diante disso, Souza negou os boatos e entregou que estava no aeroporto do Rio de Janeiro, a caminho de São Paulo para visitar a amada.

Horas mais tarde, a própria artista decidiu usar o Stories do Instagram para esclarecer a situação e apontou que tudo não passou de drama por parte do noivo! Acontece que o casal discutiu e Ronan decidiu bloquear a cantora na rede social, sem saber que isso causava um unfollow automático por parte dos dois perfis:

- A cara nem treme! Veio atrás de mim aqui em São Paulo, me bloqueou. Não parei de seguir esse garoto não, gente, ele que me bloqueou no Instagram. A gente teve uma discussãozinha hoje cedo, esse menino me bloqueou. Eu não parei de seguir ele e nem ele parou de me seguir, simplesmente ele me bloqueou e ele não sabia que quando bloqueia uma pessoa, para de seguir. Foi fazer drama?

Pocah ainda provoca o amado, e afasta rumores de que o casal teria deixado de se seguir como parte de uma jogada de marketing:

- Tá sem graça? Não tá com vergonha não? Relacionamentos. O povo tá falando que é marketing, mas não é marketing não, isso aqui é vida real.