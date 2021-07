Yasmin Brunet estaria monitorando Gabriel Medina em Tóquio - e perde quase oito mil reais em golpe de aplicativo de entregas

21/07/2021 | 10:10



Yasmin Brunet pode não ter acompanhado Gabriel Medina até Tóquio fisicamente, mas isso não quer dizer que a modelo deixou de fazer companhia para o marido! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o surfista - que já está convivendo com outros esportistas na Vila Olímpica - virou assunto entre os demais atletas por estar constantemente em chamada de vídeo com a esposa.

Segundo informações de Fábia, as rodinhas dos competidores já perceberam que Medina raramente deixa o celular de lado, e todos sabem que quem está do outro lado da tela é sempre Yasmin Brunet, acompanhando cada passo do marido. A colunista ainda afirma que a loira está fazendo questão de ficar de olho em Medina por conta das tradicionais festinhas entre as delegações - que, por vezes, resultam em encontros mais picantes.

Vish!

Gente como a gente?

Se Yasmin estiver realmente marcando em cima do companheiro, isso é algo que ela não comenta em suas redes sociais. Mas, na madrugada desta quarta-feira, dia 21, a modelo decidiu expor uma situação pessoal bastante delicada! Ela contou que havia caído em um golpe ao pedir comida por um aplicativo!

Através do Stories do Instagram, Brunet contou que teve um problema com seu pedido e que, ao entrar em contato com restaurante, foi informada de que um novo prato seria enviado. Acontece que, quando o pedido chegou, o motoboy responsável pela entrega enganou a modelo e, ao invés de cobrar os 77 reais previstos, acabou registrando sete mil e 900 reais na máquina do cartão.

- Ele [o motoboy] me mostrou 77 reais na tela do telefone dele, como se estivesse conectado na maquininha. Só que na tela da maquininha não aparecia nada, nenhum número. Eu senti que estava estranho, mas achei que estava noiada, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Eu passei, coloquei a minha senha.

A modelo conta que chegou a ouvir o bipe de confirmação do pagamento, mas que foi informada pelo entregador que a transação havia dado erro e que seria necessário efetuar o pagamento novamente. A partir daí, as desconfianças aumentaram:

- Eu falei: Me mostra que deu não autorizado? Eu sei que passou, preciso que você me mostre. Ele disse que eu tinha que pagar o valor da comida, que 77 reais era o valor da taxa de entrega. Ele começou a enrolar, começou a tremer.

Depois que o motoqueiro foi embora - sem que Yasmin passasse o cartão uma segunda vez - a modelo percebeu que a comida estava gelada e decidiu ligar em seu banco para verificar a autorização da compra, descobrindo que o valor cobrado havia sido de sete mil e 900 reais.

A modelo ainda conta que, antes de receber o pedido, havia ligado para o restaurante para informar o problema com a entrega, e que havia sido instruída pela pessoa que atendeu ao telefone disponível do aplicativo de delivery a pagar a compra na hora, ao invés de optar pelo pagamento automático através do app.

Por fim, Brunet desabafou sobre a dificuldade em reverter a situação, e revelou que está conversando com o suporte da própria empresa de entregar para tentar recuperar o valor. De acordo com ela, seu banco não pode cancelar a compra, já que foi a própria modelo que colocou a senha na maquininha e liberou o valor.

Eita!