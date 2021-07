Marília Mendonça muda o visual, aparece com franja e recebe elogio de Murilo Huff: Que gata

21/07/2021 | 09:10



Marília Mendonça está de visual novo! A cantora sertaneja realizou uma transformação ousada e além de exibir novo corte, com franja, a beldade também apostou em um novo tom para o cabelo, deixando os fios platinados!

A transformação foi exibida em um vídeo e, na legenda da publicação, ela explicou que o cabelo estava sendo pensado há bastante tempo.

Mais de um mês sem dormir pensando no tão sonhado corte, mais de um mês mandando referências um pro outro e não é que ficou lindo? Cada tesourada era uma gargalhada ontem. Sabe quando a gente tá decidida, mas fica nervosa porque sabe que vai ter que peitar as escolhas? Essa semana entro em um novo ciclo, mas faz um tempinho que virei a chave da minha vida, que tenho me sentido mais plena, mais segura, mais dona do meu nariz. como boa leonina que sou, o cabelo faz parte de toda essa construção. Um corte de cabelo representa muito nesse momento!, escreveu.

Ela ainda agradeceu ao responsável pela mudança no visual e demonstrou estar ansiosa para exibir o visual em nova apresentação virtual:

Obrigada por me dar a segurança necessária e embarcar comigo nessa Augusto Freire E a cor? acertou muito bebê! Estou prontíssima pra ser uma patroa com estilo nesse sábado, na nossa live! Vem novo ciclo, finalizou ela.

Na caixa de comentários da publicação, Marília recebeu elogios de fãs, amigos e famosos, mas um comentário acabou chamando mais atenção! Murilo Huff, companheiro da cantora, não perdeu a chance de elogiá-la: Que gata!, disse o músico.