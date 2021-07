Xuxa e Sasha Meneghel celebram recuperação de Luciano Szafir

21/07/2021 | 08:10



A recuperação de Luciano Szafir está sendo celebrada pela família do ator! Sasha Meneghel demonstrou estar aliviada com o fato do pai ter deixado a UTI do hospital onde está internado.

Te amo! Que orgulho de ser sua filha, escreveu ela na legenda de uma foto em que os dois aparecem abraçados no hospital.

O ator, que segue internado no Copa Star, no Rio de Janeiro, e seguirá realizando fisioterapia motora e respiratória após apresentar melhora clínica, repostou a imagem e escreveu: Te amo tanto, filha!

Quem também demonstrou estar aliviada com a recuperação de Szafir foi Xuxa Meneghel, mãe de Sasha e ex-companheira dele. A apresentadora publicou a foto de pai e filha juntos e falou sobre o momento:

Quando a felicidade de ver o pai recuperado passa a máscara e o coração? está tudo nessa foto, amor de pai, amor de filha e as orações de vocês. Obrigada todos os médicos e as boas energias, escreveu a artista.

Szafir, que tem 52 anos de idade, foi internado no dia 22 de junho após testar positivo pela Covid-19 pela segunda vez. Inicialmente, o ator deu entrada no hospital após ter os primeiros sintomas da doença. No dia 7 de julho ele passou por uma cirurgia de emergência em decorrência de complicações causadas pelo vírus. Após a realização do procedimento ele foi transferido para o hospital em que se encontra atualmente.

Sasha, que até então vinha curtindo lua de mel no exterior, retornou ao Brasil para acompanhar o quadro do pai, logo após o estado de saúde dele ter se agravado.

Além da filha com Xuxa Meneghel, Szafir ainda é pai de Mikael e Davi, frutos da relação com a atual companheira, a cantora Luhanna Melloni.