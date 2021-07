Carrefour anuncia troca de comando no Brasil

21/07/2021 | 08:00



O grupo francês Carrefour, líder no setor de varejo alimentício no Brasil, informou que seu conselho de administração indicou Stéphane Maquaire para o cargo de presidente (CEO) do Grupo Carrefour Brasil, no lugar de Noël Prioux, a partir de 1º de setembro ou data da efetiva da posse de Maquaire, ainda sujeita à concessão de visto de trabalho pelo Ministério da Justiça.

Stéphane Maquaire tem 47 anos e está no Grupo Carrefour desde 2019 como CEO do Grupo Carrefour Argentina, onde liderou um plano de transformação, com foco na centralização no cliente e estratégia digital, com ganhos significativos de participação de mercado e aceleração no e-commerce.

Após a troca de cargo, Noël Prioux manterá sua posição como diretor executivo da América Latina até o fim do ano como parte de um processo de transição. "Ele, então, assumirá novas responsabilidades no Grupo Carrefour oportunamente", destacou a companhia, em comunicado.

Momento desafiador

O processo surpreende, de certa forma, porque ocorre em meio a desafios da empresa, entre eles, a integração com o Grupo Big - sua maior aquisição no País até hoje. O conglomerado, que controla as redes Big e Sams Club no País e era a terceira força em varejo alimentício brasileiro, foi comprado do fundo de private equity Advent International por R$ 7,5 bilhões. O negócio foi anunciado no fim de março. A transação ainda depende de aprovação de órgãos como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A varejista enfrenta ainda os efeitos para a imagem da empresa do assassinato de João Alberto Silveira Freitas em uma loja da rede em Porto Alegre, no ano passado. Depois do incidente, a companhia criou um fundo de combate ao racismo e também patrocina pesquisas sobre o tema.

Para o Citi, a saída de Noël Prioux é um movimento natural, considerando que o executivo fez parte da empresa por 37 anos, atuando no Brasil desde 2018. No entanto, o momento não é ideal, à medida que o Carrefour está em processo de integração com o Grupo Big, avalia o analista João Pedro Soares.

O especialista destaca que essa é a segunda mudança significativa na direção da empresa neste ano após o CFO (diretor financeiro) Sébastien Durchon deixar o cargo em junho. "No entanto, observamos que Prioux manterá sua posição como diretor executivo da divisão América Latina até o final do ano, enquanto Durchon ajudará a supervisionar a integração do Big, o que deve ajudar a suavizar a transição", diz o relatório.

Além disso, Soares considera que Stéphane Maquaire, sucessor de Prioux, deve impulsionar o segmento online. "O executivo traz uma importante experiência em e-commerce, tendo desempenhado um papel fundamental no processo de digitalização da Argentina. Com isso, esperamos que ele avance ainda mais essa agenda", completa.

O Citi tem recomendação de compra para as ações do Carrefour. O preço-alvo estipulado é de R$ 31, representando potencial avanço de 52,85% ante o fechamento de segunda-feira.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.