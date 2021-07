Redação

Criados no Japão na década de 1980, quando cientistas descobriram que ambientes arborizados diminuíam consideravelmente os níveis de estresse, os banhos de bosque são experiências sensoriais que buscam curar mente e corpo por meio da energia da natureza. Quem quer viver essa experiência na América do Sul pode explorar as opções oferecidas por hotéis no Chile, que incentivam os visitantes a desbravarem os mais belos cenários do país.

Hotéis no Chile oferecem “banhos de bosque”

A prática está disponível em destinos chilenos onde a premiada rede Tierra Hotels está presente. Os visitantes que se hospedam nas propriedades do grupo, por exemplo, podem contemplar os bosques do arquipélago de Chiloé, as belezas do Parque Nacional Torres del Paine, na Patagônia, e até as areias do Deserto do Atacama – local que conta com uma energia natural única e permite avistar o céu mais limpo do mundo.

Independentemente do destino escolhido, os banhos de bosque oferecem uma série de efeitos positivos ao organismo, como o controle da ansiedade e da depressão, o fortalecimento do sistema imunológico e melhoras em doenças como hipertensão. A ideia é contemplar aromas, texturas e sons, levando a mente a um estado de relaxamento e tranquilidade, similar ao da meditação, mas em meio à energia gerada por árvores, plantas, vento, terra e seres vivos.

