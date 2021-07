Partida Chile x Grã-Bretanha no futebol tem 1ª protesto antirracismo dos Jogos

21/07/2021 | 07:42



A partida entre Chile e Grã-Bretanha no futebol feminino registrou o primeiro protesto antirracismo dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Antes do início do jogo, no Sapporo Dome, as jogadoras das duas seleções ficaram ajoelhadas em campo.

O duelo válido pela primeira rodada do Grupo E terminou com a vitória das britânicas por 2 a 0, com os gols marcados pela centroavante Whyte. O primeiro aos 17 minutos da etapa inicial e o segundo aos 27 do tempo final.

Também fazem parte deste grupo Japão e Canadá, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira. Na próxima rodada, sábado, as britânicas encaram as japonesas, enquanto as canadenses terão pela frente as chilenas.

O torneio de futebol feminino, que teve início nesta quarta-feira, inclusive com a vitória da seleção brasileira por 5 a 0 sobre a China, vai ser disputado na Olimpíada até 7 de agosto, penúltimo dia de competições.