Paula Amorim é a grande vencedora do No Limite; saiba tudo o que rolou no último episódio!

21/07/2021 | 01:10



Estratégia, determinação e resiliência. A grande final do No Limite foi cheia de emoção e adrenalina! No programa ao vivo desta terça-feira, dia 20, os 16 participantes se reuniram para relembrar a temporada e assistir aos momentos finais - gravados na Praia Brava.

André, Elana, Jéssica, Zulu, Paula e Viegas foram os últimos seis guerreiros que chegaram a semifinal. A partir disso, duas provas foram realizadas para eliminar quatro competidores, restando apenas dois para o público de casa decidir quem seria o ganhador do prêmio de 500 mil reais. Durante o primeiro desafio, os ex-BBBs tiveram que procurar dentro do labirinto algumas medalhas que juntas abriam um baú, onde estavam engrenagens para hastearem as bandeiras. André teve agilidade e garantiu a primeira vaga. Viegas, Zulu e Paula não ficaram para trás e completaram o quarteto. Já Elana e Jéssica terminaram a atividade por último e acabaram eliminadas do reality.

- Eu sei o quanto eu me dediquei em cada prova. Valeu muito a pena. Comer barata marcou a minha para sempre. Experiência foi única, maior loucura da minha vida. Tive muitos aprendizados. Essa prova, olhando agora, fui muito bem, mas não na hora de montar, disse Elana.

- BBB foi bem louco, mas No Limite foi surreal. Física, controle mental, estratégia, tem que pensar em tudo, tem fome, passando perrengues. A gente não dorme em hotel, dorme na areia. Valeu muito, comemorou Jéssica.

No desafio seguinte, cada participante precisou cavar em direção à vitória - literalmente! O objetivo era cavar um buraco na areia e atravessar por debaixo do tronco para desenterrar sacos e quebrar os únicos dois jarros disponíveis. Paula e Viegas foram ágeis e finalizaram o desafio antes de André e Zulu, conquistando as vagas de finalistas.

- Foi uma sensação de missão cumprida. As estratégias que eu tracei ali dentro funcionaram. Eu sinto que resgatei esse meu espirito competitivo de acreditar em mim, comentou Zulu.

- Foi a experiência mais legal que vivi. Foi um jogo difícil. Tive que me superar, tinha que pensar na estratégia, seu corpo tem que estar forte, é literalmente o nome do programa. Estou muito feliz, celebrou Paula.

E as emoções não pararam por aí! Quase na reta final, André Marques revelou que haveria um prêmio de 50 mil reais para o terceiro lugar. Para isso, os 16 participantes deveriam votar nos quatro semifinalistas: André, Zulu, Jéssica e Elana. Com cinco votos, André subiu no último lugar do pódio e levou a bolada para casa.

Já Paula Amorim conquistou o público e se tornou a grande vencedora do No Limite, com 66,77% dos votos, deixando Viegas no segundo lugar, com 100 mil reais. Gostaram?