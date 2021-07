Geórgia Fröhlich e Thiago Bertoldo são eliminados do Power Couple Brasil e última DR da edição é formada

21/07/2021 | 01:10



Fim da linha para Geórgia Fröhlich e Thiago Bertoldo! A décima DR do Power Couple Brasil 5 ocorreu na noite desta terça-feira, dia 20, e resultou na saída do par com apenas 4,59% dos votos do público após uma disputa contra Deborah Albuquerque e Bruno Salomão e Mari Matarazzo e Matheus Yurley.

Os três casais foram automaticamente para a berlinda depois que Li Martins e JP Mantovani venceram a Prova Especial dos Casais e ficaram um passo mais próximos de conquistar uma vaga na tão sonhada final do programa, que vai ao ar na próxima sexta-feira, dia 23.

Diante do resultado, Geórgia não segurou as lágrimas enquanto seu marido comentava sobre a participação do par no programa - além de exaltar o empenho da esposa no reality show:

- A gente é muito observador, a gente não queria atrapalhar ninguém. Demorou um pouco, mas a gente começou a entender o jogo. No início a gente perdeu muito, mas acho que essas derrotas ensinaram a gente. O jogo foi todo dela, ela é a responsável por tudo.

A moça, por sua vez, entregou a decepção em ser eliminada logo na reta final do programa e, além de deixar a Suíte Power para Deborah e Bruno, ainda declarou torcida para o casal de amigos:

- Estou muito nervosa, parece que o sonho escapou das nossas mãos muito no final. Quando a gente ganhou o último Casal Power achei que a gente tinha se salvado, comemorei com antecedência. A nossa torcida fica para Deborah e para o Bruno, que são nossos amigos.

Mas as emoções não param por aí! Logo depois que Adriane Galisteu revelou qual casal deveria se despedir da Mansão Power, foi oficialmente aberta a última DR da edição. Com isso, Deborah e Bruno, Li Martins e JP e Mari e Matheus foram colocados cara a cara para disputarem o favoritismo do público, de modo que apenas dois pares irão para a final. E a adrenalina será ainda maior, já que o resultado dessa votação será divulgado já na próxima quarta-feira, dia 21!

E aí, quais casais você acha que seguirão para a final?