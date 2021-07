Esperança, e cautela

Do Diário do Grande ABC



Pela primeira vez no ano, o Grande ABC tem menos de 1.000 pacientes internados por causa de diagnóstico por contaminação do novo coronavírus – são 952. A notícia, que, pela importância, foi alçada à manchete de capa do caderno Setecidades desta edição do Diário, traz esperança a uma região emocionalmente combalida, pela perda de 9.391 vidas para a Covid-19 até o momento. O surgimento de luz no fim do túnel, todavia, não pode servir de estímulo para a população negligenciar as medidas de proteção. A guerra parece arrefecer, mas o inimigo ainda está vivo e não deve, pela sua força, ser subestimado.



Até que toda a população esteja vacinada, o que só deve ocorrer no fim deste ano, nenhuma recomendação das autoridades sanitárias deve ser ignorada. Manter distanciamento físico, utilizar máscaras, especialmente em locais fechados, e higienizar sempre que possível as mãos com álcool em gel. A consciência de cada indivíduo faz a diferença, sendo fundamental para determinar a velocidade com que a pandemia será superada. Quanto mais cada um estiver compromissado com a causa, mais rápido o adversário será derrotado.



Com a lição de casa sendo feita pelos prefeitos dos sete municípios, com maior ou menor grau de eficiência, o Grande ABC já vislumbra a vitória contra o coronavírus. Em breve, a tristeza e o luto, sem nunca deixar de se lembrar com o máximo respeito das vítimas que perderam a batalha para a Covid-19, devem dar lugar à celebração. Graças à ciência, cujos representantes nunca se abalaram com as críticas muitas vezes histriônicas dos negacionistas, as vacinas mais uma vez mostraram ser eficazes para debelar a ameaça invisível.



O round final está se aproximando, razão pela qual a região não pode se descuidar, sob risco de a proliferação do vírus recrudescer. Os cuidados em relação à pandemia só poderão ser relaxados quando o número de internados por Covid nos hospitais for igual a zero por algumas semanas seguidas. Aí será, sim, a hora de soltar fogos. Por enquanto, recomenda-se cautela.